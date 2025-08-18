Войти
Закупка Германией дополнительных ракет Taurus на фоне уничтожения ракетной программы Украины наводит на размышления

Источник изображения: topwar.ru

Германия намерена закупить дополнительные крылатые ракеты Taurus, подробности новой сделки пока не раскрываются. Контракт на поставку боеприпасов будет подписан в ближайшее время.

Немцы решили закупить дополнительное количество ракет Taurus, при том, что порядка 600 ракет на вооружении Бундесвера стоит и модернизируется, а ранее планов по увеличению этого количества не было. Комментируя эту инициативу, некоторые немецкие ресурсы, да и украинские тоже, высказывают мнение, что новый контракт необходим для восстановления количества ракет после передачи части Украине. То есть Берлин просто закажет необходимое количество ракет, чтобы компенсировать поставки Киеву. Но пока это просто догадки.

Масла в огонь подливает то, что сообщения о возможном контракте на дополнительные крылатые ракеты Taurus появилось после того, как Москва отчиталась об уничтожении украинской программы по созданию ракет «Сапсан». А ведь Мерц ранее грозился, что у Украины в ближайшее время появится дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

В Минобороны Германии возможный контракт пока не комментируют, обещая выдать информацию позднее.

Мы предоставим информацию о планах закупок Бундесвера после парламентских консультаций. Просим понять, что из соображений оперативной безопасности мы не можем раскрывать внутренние детали планирования.

— заявил представитель военного ведомства.

Как ранее неоднократно сообщалось, Зеленский очень хочет получить немецкие ракеты, имеющие дальность поражения более 500 км, что позволяет доставать до ряда российских городов. Пока немцы только обещают, хотя вариант с переклейкой шильдиков тоже рассматривается.

