Впервые в России: автономный грузовик Navio за сутки проехал из Санкт-Петербурга в Казань в реальных дорожных условиях

Больше 1600 км
Компания Navio, ранее известная как SberAutoTech, поделилась важными достижениями в рамках проекта по разработке беспилотного грузовика. Как рассказали в компании, автономный тягач Navio за 24 часа преодолел маршрут Санкт-Петербург — Казань по трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток».
В Navio подчеркнули, что подобное достижение впервые получено в России. В компании отметили:
Напомним, согласно действующему в России законодательству и правилам, в кабине автономного тягача должен находиться инженер — он отвечает за контроль и обеспечивает безопасность в случае нештатных ситуаций. Движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) по скоростным трассам разрешено в рамках экспериментальных правовых режимов.
Павел Савинков, технический директор Navio, рассказал: