Впервые в России: автономный грузовик Navio за сутки проехал из Санкт-Петербурга в Казань в реальных дорожных условиях

Грузовик Navio
Грузовик Navio.
Источник изображения: Navio

Больше 1600 км

Компания Navio, ранее известная как SberAutoTech, поделилась важными достижениями в рамках проекта по разработке беспилотного грузовика. Как рассказали в компании, автономный тягач Navio за 24 часа преодолел маршрут Санкт-Петербург — Казань по трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток».

В Navio подчеркнули, что подобное достижение впервые получено в России. В компании отметили:

Для сравнения, стандартный рейс из Санкт-Петербурга в Казань занимает в среднем 58 часов, так как водитель должен соблюдать режим труда и отдыха. Тестовый проезд Navio подтверждает, что автономный транспорт, без водителя в кабине, может почти в 2,5 раза сократить время доставки грузов на сопоставимые расстояния — до одних суток.

Напомним, согласно действующему в России законодательству и правилам, в кабине автономного тягача должен находиться инженер — он отвечает за контроль и обеспечивает безопасность в случае нештатных ситуаций. Движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) по скоростным трассам разрешено в рамках экспериментальных правовых режимов.

Павел Савинков, технический директор Navio, рассказал:

В 2023 году мы начали адаптировать технологию к грузовым автомобилям. За короткий срок мы проделали большой путь, чтобы обеспечить стабильную и безопасную работу автоматизированных систем на протяженных маршрутах. Сегодня мы демонстрируем готовность технологии к проездам на расстояние более 1 600 километров. Это не просто тест, а подтверждение эффективности автономного транспорта для магистральных грузоперевозок.

