Долгая дорога в море: атомный крейсер «Адмирал Нахимов» готовится к испытаниям

Многолетний ремонт корабля практически завершен, в скором времени он может вернуться в боевой состав ВМФ

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» в ближайшее время должен выйти в море на ходовые испытания. Недавно было объявлено о завершении многолетнего ремонта и модернизации корабля. В военном ведомстве обещают, что после ввода в строй он станет самым мощным надводным кораблем российского флота. Эксперты отмечают, что эта не имеющая аналогов боевая единица необходима Военно-морскому флоту.

«Адмирал Нахимов» готовится вернуться в строй

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет в море в ближайшее время. Источник «Известий», знакомый с ситуацией, сообщил, что корабль должен был пойти на испытания 9–10 августа, но по неизвестным причинам сроки несколько перенесли. Крейсер выйдет в августе – начале сентября.

В конце июля глава ВТБ, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин сообщил президенту, что ремонт «Адмирала Нахимова» завершен и что он идет на испытания. По его словам, в ближайший период корабль может быть введен в боевой состав Военно-морского флота России.

В августе прошлого года главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев заявил, что «Адмирал Нахимов» по плану должен выйти в море на заводские ходовые испытания осенью 2024-го, а передача корабля ВМФ планируется на 2025 год. Однако корабль тогда в море не вышел, сообщали «Известия».

В настоящее время ни у одной страны в мире нет аналога атомного крейсера «Адмирал Нахимов», рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Возвращение такого корабля в состав флота — процесс небыстрый, — отметил он. — Ходовые испытания — лишь первый шаг. На этом этапе крейсер наберет ход и запустит реактор. Затем последуют заводские испытания, где будет проверена работа всего оборудования. После этого начнутся государственные тесты, в ходе которых проверят ракетные комплексы дальнего действия, систему противовоздушной обороны, авиацию, а также средства спасения и всё вооружение. Только после завершения всех проверок корабль сменит государственный флаг на Андреевский.

Василий Дандыкин напомнил, что крейсер встал на ремонт еще в прошлом веке — в 1999 году. До 1992 года он носил имя «Калинин». Эксперт отметил, что выход корабля на испытания несколько раз переносили, но сейчас, вероятно, всё пойдет по плану.

— На сегодняшний день «Адмирал Нахимов» — самая мощная надводная боевая платформа в мире, — отметил Василий Дандыкин. — Это самый крупный надводный корабль, который часто называют атомным линкором. Его водоизмещение составляет около 26 тыс. т, длина — 250 м, а экипаж — 744 человека, — уточнил Василий Дандыкин.

Как пояснил военный эксперт, крейсер сейчас полностью модернизирован, включая новую электронную начинку. Есть вероятность, что его оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон», а также надводными и воздушными беспилотниками.

«Адмирал Нахимов» готовится заменить тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», дальнейшая судьба которого пока не определена — решение о ремонте и эксплуатации еще не принято, рассказал «Известиям» контр-адмирал запаса, кандидат военных наук Михаил Чекмасов.

— «Адмирал Нахимов» — это очень серьезный корабль с мощным вооружением, предназначенный для действий в океанской зоне, — отметил эксперт. — Корабли данного проекта изначально предназначались для борьбы с авианосными ударными соединениями ВМС Соединенных Штатов. Они входили в состав соединений Северного флота, формируя группы для противодействия корабельным ударным силам противника. Потенциал крейсера огромен, поэтому не думаю, что его основное предназначение изменится — оно останется прежним.

Ракетные крейсеры проекта 1144 «Орлан»

Серию тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 «Орлан» заложили на Балтийском заводе в Ленинграде в 1973 году. «Нахимов» (тогда еще «Калинин») вошел в состав Военно-морского флота в 1988 году, последний длительный переход совершил в 1997 году, а с 1999 года он находился на ремонте.

Всего же для ВМФ СССР и России было построено четыре «Орлана»: «Адмирал Ушаков» (изначально — «Киров»), «Адмирал Лазарев», «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий». Сейчас в строю числится только один корабль этого проекта — «Петр Великий». Он входит в состав Северного флота.

Предыдущий министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что по окончании всех работ Военно-морской флот России получит корабль, оснащенный мощным ударным вооружением, самыми современными зенитными ракетными и противолодочными комплексами.

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявлял, что «Адмирал Нахимов» должен стать самым мощным кораблем российского флота. На нем планируется установить комплексы противовоздушной обороны «Форт-М» и «Панцирь-М», а также противолодочное вооружение «Пакет-НК» и «Ответ».

Ранее «Известия» писали, что изменения коснулись в первую очередь ракетной палубы и надстроек «Нахимова». Обновленный «Орлан» получил универсальные корабельные стрелковые комплексы (УКСК), которые в зависимости от решаемых задач можно снаряжать ракетами разных типов — «Калибр», «Оникс» и «Циркон». На крейсере смонтировали новую электронику, в частности современные радары, цифровые системы связи, что предполагает замену антенного хозяйства. Также корабль получил мощный бортовой компьютер.

«Нахимов» вооружен универсальным артиллерийским комплексом Ак-130 со скорострельностью от 20 до 86 выстрелов в минуту. Его спаренная 130-мм артустановка позволяет обстреливать морские и береговые цели на расстоянии до 25 км. Корабль может нести на борту три вертолета Ка-27, Ка-29 или Ка-31. У него есть минно-торпедное и противолодочное вооружение, а также системы залпового огня.

Как переносились сроки сдачи «Адмирала Нахимова»

Изначально в соответствии с договором между «Севмашем» и Минобороны РФ корабль должен был вернуться в боевой состав флота уже в 2018 году. Но в апреле 2017-го главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев заявил о том, что крейсер будет передан флоту в 2020 году. А после окончание ремонта и модернизации перенесли на 2021 год.

Затем глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал, что корабль будет передан Военно-морскому флоту в 2022 году. В ходе МВТФ «Армия-2023» генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что «Нахимов» выйдет на ходовые испытания в мае 2024-го. По данным источника ТАСС, приведенным в 2023 году, стоимость ремонта и модернизации «Адмирала Нахимова» с момента начала работ на нем практически удвоилась и превысила 200 млрд рублей.

