Китайские учёные добились прорыва в развитии квантовых компьютеров - через использование ИИ и «оптического пинцета»

Китай вновь выходит на первое место в мире по уровню разработок в области квантовой компьютерной техники, опережая Соединённые Штаты Америки.

Дело в том, что китайскими учёными создан самый большой на сегодняшний день «массив атомов» для квантовых вычислений. В самом Китае это назвали прорывом в сфере развития квантовой физики – в плане её использования в области информационно-коммуникационных и вычислительных технологий.

Прорыва смогла добиться группа учёных под руководством одного из наиболее известных и именитых китайских физиков Пань Цзяньвэя. Он и сотрудники его лаборатории создали специальное устройство «для организации атомов». Это устройство способно создавать массивы из атомов на порядок выше, чем было возможно до сегодняшнего дня. То есть, группа специалистов добилась десятикратного увеличения длины атомных массивов, применяемых в квантовой технике.

Соответственно, это отмело доводы тех, кто утверждал, что сегодняшний вариант упорядочения атомов в квантовых процессах – пиковый, и что ничего большего добиться уже нельзя. Теперь китайские учёные ставят перед собой задачу увеличить атомный массив ещё на несколько порядков, что создаст новую революцию и в без того революционной сфере.

Сообщается, что для реализации планов на данный момент подключили систему искусственного интеллекта. Она смогла упорядочить в так называемые идеальные структуры более 2 тысяч атомов такого химического элемента как рубидий. Каждый атом представляет собой кубит – квантовый аналог обычного бита.

Сама концепция была описана ещё в 1980-х годах (конечно, без учёта ИИ). Один из подходов – именно на основе упорядочения атомов. В отличие от сверхпроводящих цепей или захваченных ионов в качестве кубитов нейтральные (обычные) атомы имеют большую степень стабильности. Ими легче оперировать в большом количестве.

В квантовых компьютерах на основе цепочек атомов частицы удерживаются посредством сфокусированных лазерных лучей. Это называется «оптическим пинцетом». С помощью таких «пинцетов» атом можно переводить с одного энергетического уровня на другой. Эти переходы и позволяют связать атомы для производства вычислений.

Новая технология позволяет создавать квантовые компьютеры со скоростью обработки данных, значительно превышающей ту, которая определена как максимальная сегодня.