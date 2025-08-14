Минобороны Индии проведет повторный тендер по закупке 200 новых легких вертолетов для СВ и ВВС

ЦАМТО, 13 августа. Минобороны Индии опубликовало "запрос об информации" (RFI) в рамках повторного тендера, предусматривающего закупку 200 новых легких вертолетов для замены списываемых устаревших Cheetah (Alouette II) и Chetak (Alouette III).

Как сообщает Times of India, в рамках обновленного проекта 120 новых вертолетов планируется произвести для Сухопутных войск и еще 80 – для Военно-воздушных сил. Они присоединятся к 187 заказанным легким вертолетам LUH отечественного производства.

Программа направлена на поиск замены для 350 устаревших вертолетов Cheetah и Chetak, состоящих на вооружении индийских вооруженных сил с 1960-х годов и требующих срочной замены. Их вывод из эксплуатации запланирован на 2027 год и займет около 10 лет.

Выпущенный 8 августа новый запрос об информации позволит уточнить требования к предлагаемым машинам, определить потенциальных претендентов и наладить партнерские отношения с местной промышленностью.

Новые винтокрылые машины будут использоваться для круглосуточной разведки, перевозки небольших подразделений в рамках специальных операций, перевозки грузов внутри фюзеляжа и на подвеске, а также для поддержки наземных операций. Благодаря современной авионике новые вертолеты, как ожидается, значительно повысят безопасность полетов и улучшат ситуационную осведомленность экипажей. Они также будут проще в эксплуатации.

Это вторая попытка Индии приобрести легкие вертолеты. В 2015 году аналогичный процесс закупки 200 вертолетов (135 для СВ и 65 для ВВС) касался приобретения и местного производства российских Ка-226Т. Однако сделка сорвалась, отчасти из-за ограничений по стоимости и других проблем.

Тем временем, Военно-морские силы Индии планируют реализовать собственную программу по винтокрылым машинам. Тендер будет включать приобретение 60 многоцелевых морских вертолетов. Однако он еще не объявлен.