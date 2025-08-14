Войти
FT: среди лиц в администрации США нет специалистов по РФ и Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

По данным газеты, власти США доверили переговоры с Москвой спецпосланнику президента Стивену Уиткоффу, который не имеет большого опыта во внешней политике, в то время как эксперты по региону ранее были отстранены от дел

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа испытывает нехватку специалистов по России и Украине среди высших должностных лиц. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на бывшего американского посла в Болгарии Эрика Рубина.

"Можно с уверенностью сказать, что у Трампа нет ни одного советника из числа лиц, принимающих решения, который был бы специалистом по России и Украине", - приводит издание его слова.

Газета отмечает, что власти США доверили переговоры с Москвой спецпосланнику президента Стивену Уиткоффу, который не имеет большого опыта во внешней политике, в то время как эксперты по региону ранее были отстранены от дел. Такая ситуация связана с тем, что Трамп в своей кадровой политике отдает предпочтение лояльности сотрудников, а не их опыту работы, считает издание.

По оценкам FT, в ходе запланированной на 15 августа встречи главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным с американской стороны вряд ли будут присутствовать специалисты по России.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В середине июля газета The New York Times (NYT) сообщила, что Госдепартамент США в ходе инициированной государственным секретарем Марко Рубио программы оптимизации ведомства уволил ряд ведущих и старших специалистов по России и Украине собственного Бюро разведки и исследований (INR). 

