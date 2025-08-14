Войти
ПВО России изменила правила игры в конфликте Индии с Пакистаном. Что повлияло на ход событий?

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости.

Маршал ВВС Индии Сингх: Российская система ПВО С-400 изменила правила игры

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «изменила правила игры» в конфликте Индии и Пакистана. Об этом заявил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Индии, главный маршал авиации Амар Прит Сингх.

Он также рассказал о боевых действиях Индии и Пакистана за 7-10 мая, упомянув о важной роли систем С-400 и самолетов Rafale в конфликте.

Система С-400, которую мы недавно приобрели, кардинально изменила ситуацию

Амар Прит Сингх

командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Индии

Сингх пояснил, что дальность поражения этой системы не позволяет самолетам Пакистана приблизиться к рубежу, с которого они могли бы применить свои бомбы, в том числе те, что большой дальности и достигли бы важных индийских объектов.

По словам офицера, благодаря С-400 российского производства было уничтожено уже по меньшей мере пять пакистанских истребителей и один большой самолет. Последний, по оценке Сингха, был сбит с расстояния около 300 километров.

Индия подписала контракты по С-400 на миллиарды долларов

Заявление индийского маршала также подтверждает, что Нью-Дели передали российские С-400 с новейшими ракетами типа «земля-воздух» 40Н6, которые имеют дальность поражения 400 километров. Такая система, как отмечает MWM, для наведения может использовать современные радиолокационные станции или бортовой радар Н011М истребителя Су-30МКИ.

Также журналу стало известно, что с 2018 года Минобороны Индии подписало контрактов на поставки С-400 на сумму 5,43 миллиарда долларов. Авторы статьи подчеркивают, что страна все больше становится зависимой от данного рода техники.

В то же время внимание к истребителю пятого поколения Су-57 из России снижает интерес Нью-Дели к европейской военной технике. В частности, к истребителям Rafale из Франции. Помимо этого, падает спрос и на американские F-35.

На Западе признали победу Су-57 над F-35 в Индии

MWM также заметил, что давление США на Индию заставило ее отказаться от американского истребителя F-35 в пользу Су-57. Насколько известно, российский боевой самолет пятого поколения сейчас является единственно возможным для Нью-Дели на мировом рынке.

Индийская сторона, как поясняется, долгое время выбирала между F-35 и Су-57. При этом из-за санкционной политики США второй победил на рынке Индии. «Это делает Су-57 фактически единственным вариантом для закупки самолетов пятого поколения в ближайшей перспективе», — говорится в сообщении MWM.


Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 и всепогодный малозаметный истребитель-бомбардировщик F-35 на международной выставке Aero India 2025.
Источник: © РИА Новости Нина Падалко

Индия сделала окончательный выбор и отказалась от приобретения F-35 в конце июля. Маршал авиации в отставке Анила Чопра также пояснил, что Индии был важен и сам поставщик. По его словам, «выбор надежного партнера, который не начнет оказывать чрезмерного давления, имеет решающее значение» в определении того, с кем Нью-Дели сможет взаимодействовать дальше.

В тот же момент польский портал Defence24 писал, что Запад должен сделать все, чтобы Индия выбрала новую программу Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA). Та предполагает создание индийского истребителя пятого поколения, а не приобретение российского самолета Су-57. При этом MWM писало, что Нью-Дели может модернизировать российские истребители под себя. В частности, военные имеют возможность поставить на них радары собственного производства Virupaksha вместо российских N036.

