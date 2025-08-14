ЦАМТО: ЗРК малой дальности семейства "Тор" имеют идеальный баланс ТТХ в отличие от западных аналогов

ЦАМТО, 13 августа. ЦАМТО представляет аналитический обзор, в котором рассмотрены концептуальные различия ЗРК малой дальности российской и западной конструкторских школ.

Рост численности средств воздушного нападения над полем боя непрерывно повышает значение средств противовоздушной обороны. При этом часто на первый план выходят зенитные ракетные комплексы малой дальности – оптимальное средство борьбы с малозаметными и низколетящими целями, получившими в последнее время приоритет.

Сегодня на мировом рынке ВиВТ представлены различные образцы ЗРК в классе малой дальности. Сравнение лучших из них позволяет сделать далеко идущие выводы.

Новыми и новейшими средствами ПВО малой дальности являются западные зенитные ракетные комплексы SPYDER-SR, VL MICA, IRIS-T SLM и российский "Тор-Э2".

VL MICA разработан франко-итало-британо-германским концерном MBDA. В его основу положены авиационные УР MICA. Серийное производство с 2010 г.

IRIS-T SLS разработан немецкой компанией Diehl BGT Defence на основе авиационных УР IRIS-T. Серийное производство с 2014 г.

SPYDER-SR – разработка израильских компаний Rafael и IAI. Первые поставки начались в 2008 г. Комплекс построен "вокруг" авиационных УР Python-5 и Derby и является, таким образом, двухдиапазонным по дальности (малая и средняя).

ЗРК "Тор-Э2" является экспортной версией ЗРК "Тор-М2". Эти новейшие представители российских ЗРК семейства "Тор" – итог глубокой модернизации предшествующих изделий. Поставки в войска начались в 2016 г. Головной разработчик и производитель зенитных ракетных комплексов семейства "Тор" – Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей") – одно из ведущих предприятий ОПК России.

Все упомянутые комплексы предназначены для поражения самолетов, вертолетов, крылатых, противорадиолокационных и других управляемых ракет, планирующих и управляемых авиабомб и беспилотных летательных аппаратов в условиях интенсивного огневого и радио-оптико-электронного противодействия, в любых метеоусловиях, днем и ночью.

Рассмотрим основные тактико-технические характеристики указанных комплексов.

Средства разведки воздушной обстановки

Западные ЗРК МД оснащаются многофункциональными радарами. В состав ЗРК VL MICA могут входить различные типы трехкоординатных РЛС, в частности, RAC-3D, Giraffe AMB, TRLM 3D. Giraffe AMB также является базовым средством разведки ЗРК IRIS-T SLM. SPYDER-SR оснащен радаром Elta EL/M-2106 ATAR 3D.

Как правило, РЛС западных ЗРК МД размещаются на отдельной платформе и взаимодействуют с КП и ПУ комплекса посредством оптоволоконной связи (иногда упоминается возможность радиосвязи). EL/M-2106 ATAR 3D размещается на одном шасси с командным пунктом (но отдельно от ПУ).

Средства разведки ЗРК "Тор-М2" интегрированы с боевой машиной. Они представлены станцией обнаружения целей (СОЦ) с наземным радиолокационным запросчиком и системой стабилизации антенны и станцией наведения ракет (СН).

При необходимости батарея "Торов" имеет возможность получения информации о воздушной обстановке от РЛС вышестоящих КП ("Каста-2-2" – дальность обнаружения до 150 км и "Имбирь" – до 175 км) – через АСУ "Барнаул-Т".

Западные ЗРК имеют избыточно мощные индивидуальные средства разведки. Непосредственно в зоне малой дальности возможности применяемых радаров оказываются не востребованы. Что с того, что цели обнаружены на дальности в 100-200 км, если их перехват возможен только на 10-15 км? Разве что у SPYDER-SR, в силу наличия в его составе ЗУР СД Derby, эта диспропорция выглядит не столь удручающе.

Для ЗРК МД важна не столько дальность, сколько скорость обзора воздушного пространства, позволяющая оценить быстро меняющуюся обстановку. По этому параметру только РЛС Giraffe AMB может сравниться с СОЦ ЗРК "Тор-Э2", остальные в 2-3 раза медленнее. Западные радары способны обнаружить три-пять сотен целей, но для комплексов, имеющих БК в два-три десятка ЗУР, это не дает никаких преимуществ.

Очевидно, что применяемые в ЗРК западного производства радары не являются специализированными по зоне ответственности. Разработчики просто взяли то, что "имелось под рукой". Выбор оказался на удивление схож – все рассмотренные западные РЛС являются "раскладными", что делает невозможным их работу в движении. Все имеют большое время развертывания – 10-15 мин.

У ЗРК семейства "Тор" радары специально спроектированы для эффективной работы в зоне малой дальности. Все их ТТХ согласованы с возможностями других боевых средств комплекса. При наличии в составе российского комплекса двух РЛС каждая из них специализирована под конкретные задачи.

СОЦ работает в сантиметровом диапазоне и отличается высоким энергетическим потенциалом, позволяющим обнаруживать малоразмерные цели. При необходимости длительность облучения целей может быть увеличена вдвое (с пропорциональным сокращением скорости обзора). Согласно паспорту рекламного облика гарантированно обнаруживаются цели с ЭПР 0,1 м2. На практике нередки случаи обнаружения и перехвата целей с ЭПР от 0,01 м2.

Узкая диаграмма направленности антенны с малым уровнем боковых лепестков и малая длительность импульса обеспечивают высочайшую помехозащищенность. Также отстройка от помех достигается возможностью смены рабочих частот в рамках широкого диапазона. (Проведенные Грецией независимые испытания ЗРК "Тор-М1" показали, что средствами РЭБ НАТО комплекс подавлен быть не может).

Станция наведения "Тора" работает в ином диапазоне, нежели СОЦ, что дополнительно расширяет возможности ЗРК. Более высокая частота обеспечивает большую потенциальную точность и разрешающую способность.

Средства разведки ЗРК "Тор-Э2" развертываются, как и весь комплекс, за три минуты и способны осуществлять развертывание, разведку воздушной обстановки и наведение ЗУР в движении.

Огневые средства

Огневые средства сравниваемых комплексов также демонстрируют заметное различие в подходах российской и западной конструкторских школ. Если ЗУР 9М338КЭ специально разработана для оснащения ЗРК "Тор-Э2", то на Западе, наоборот, сами комплексы строились "вокруг" ранее созданных ракет "воздух-воздух".

Массогабаритные характеристики очень близки, и это еще раз подтверждает, что все комплексы находятся в "одной весовой категории". По летным характеристикам ЗУР 9М338К превосходит ЗУР западных ЗРК МД – если принять во внимание, что 16 км у "Тор-Э2" – это дальность гарантированного поражения цели, идущей на околозвуковой скорости, а, например, "20 км" у VL MICA – это граница поражения без определения характеристик цели и степени вероятности ее перехвата. (К тому же, граница чисто теоретическая – в ходе испытаний опытные образцы поражали цели на расстоянии не более 15 км).

Кардинальные различия присутствуют в выборе способа наведения. Западные ЗУР, в "наследство" от своих авиационных прототипов, получили головки самонаведения – либо активные радиолокационные, либо тепловизионные и оптические. В авиации у ГСН альтернативы нет (истребителю крайне затруднительно сопровождать цель до момента перехвата). В ПВО же применение самонаводящихся ракет имеет как достоинства, так и недостатки.

К числу первых обычно относят возможность использовать принцип "выстрелил и забыл" – после старта ракета "все делает сама" – сначала летит по командам инерциальной системы наведения, а при подлете к цели наводится на нее по командам ГСН. Это заметно повышает огневую производительность. В теории. На практике же захват цели ГСН осуществляется при достаточном приближении к ней. Поскольку ЗРК, в отличие от истребителя, к цели приблизиться не может, на среднем участке траектории полета ЗУР приходится корректировать с земли. Западные производители не раскрывают количество каналов радиокоррекции на своих комплексах. Следует предположить, что оно невелико.

Таким образом, реальных преимуществ в части огневой производительности наличие ГСН на западных ЗУР МД почти не дает. Зато система наведения становится переусложненной. При этом радиокоррекцию не следует путать с полноценным радиокомандным методом – это скорее паллиатив.

У самонаведения есть и другие проблемы – если после того, как ГСН захватит цель, та совершит резкий маневр уклонения, велика вероятность промаха. Если группа СВН идет плотным боевым порядком, а затем осуществляет "разлет", велика вероятность наведения всех выпущенных по группе ракет на одну-единственную – ближайшую – цель. ГСН с инфракрасным наведением имеют дополнительные слабости: дальность обнаружения теплоконтрастной цели на фоне земли примерно в 2,5 раза меньше, чем на фоне свободного пространства, что затрудняет перехват низколетящих целей; густой туман или плотное облако, запыленность или задымленность атмосферы также сильно влияют на эффективность работы ИКГСН.

ЗРК семейства "Тор" лишены этих недостатков. В них применяется радиокомандная система телеуправления (на начальном этапе полета – также инерциальная система наведения). Главным ее достоинством является возможность непрерывного наведения ЗУР на цель – станция наведения комплекса моментально реагирует на любой маневр СВН и корректирует траекторию полета ракеты. Кроме того, энергетический потенциал СН боевой машины ЗРК "Тор-Э2" просто несопоставим с потенциалом ГСН, что предопределяет высочайшую точность наведения и помехозащищенность.

Станция наведения ЗРК "Тор-Э2" способна наводить на различные цели одновременно четыре ЗУР, при этом выстраивая для них различные траектории полета. Помимо прочего, ЗУР с РК-наведением – многократно дешевле самонаводящихся ракет. Особенно – использующих активные радиолокационные ГСН (например, стоимость ЗУР MICA-IR с ИКГСН в ценах 2009 г. составляла 145 тыс. долл., а MICA-EM с АРГСН – 473 тыс. долл.) Это особенно важно в конфликтах высокой интенсивности, где "экономика войны" начинает играть едва ли не ключевую роль.

Маневренные возможности

Маневренные возможности западных и российского комплексов различаются кардинально.

Разведывательные и огневые средства большинства западных ЗРК размещаются на колесных шасси и имеют разнесенную архитектуру – средства разведки, управления и ведения огня (ПУ) размещаются на отдельных транспортных платформах. После остановки необходимо развертывание системы связи между платформами. Это не только делает невозможной работу в движении, но и требует значительного времени на переход из походного порядка в боевой. Низкая проходимость и особенно длительность развертывания делает невозможной для западных ЗРК несение службы в войсковой ПВО – они не успеют вступить в бой до того, как будут обнаружены средствами разведки противника и уничтожены артиллерийским огнем. Работа же без входа в зону действительного огня ствольной артиллерии для ЗРК малой дальности невозможна.

Стоит отметить, что некоторые западные разработчики понимают ущербность разнесенной компоновки для ЗРК МД. Так, в 2018 г. на Берлинском авиасалоне был представлен опытный образец ЗРК Diehl 98 германской компании Diehl Defence. И разведывательные и огневые средства комплекса – радар Saab Giraffe 1X и четыре ЗУР IRIS-T SLS – размещены на базе двухзвенного гусеничного транспортера BV410. По маневренным характеристикам он может считаться передовым среди западных ЗРК. Однако крайняя ограниченность огневых средств лишает комплекс перспектив.

ЗРК "Тор-Э2" размещается на гусеничном шасси. Это заметно повышает его проходимость по мягким грунтам, что особенно важно для ЗРК МД, назначенного прикрывать войска в малом отдалении от линии боестолкновения, которая, как известно, не выбирает дорог. Вместе с тем существует колесный вариант комплекса – "Тор-М2К", вариант размещения на двухзвенном транспортере "Тор-А", и автономный боевой модуль – "Тор-М2КМ". Широкая диверсификация ЗРК семейства "Тор" по шасси расширяет сферы применения комплекса и позволяют заказчику выбрать версию, оптимальную для решения существующих задач.

Маневренные характеристики определяются, как уже сказано, не только типом шасси, но скоростью развертывания из походного порядка в боевой. Западные ЗРК после остановки развертываются 10-15 мин. "Тор-Э2" развертывается в течение 3 мин, не прекращая движения, и так же на ходу может вести боевую работу – и по обнаружению и по перехвату целей. Это позволяет "Торам" перехватывать СВН непосредственно над ЛБС, маневрируя в зоне обстрела противника и быстро выходя из нее после выполнения боевой задачи. Во многом благодаря этому расчеты многих "Торов" имеют на своем счету сотни сбитых СВН противника. В то время как успехи западных ЗРК МД на поле боя не известны.

В целом, ЗРК МД западного производства отличаются абсолютной рассогласованностью ТТХ. Возможности довольно мощных РЛС не могут быть реализованы в силу слабости огневых средств. Как следствие – комплексы напоминают боксера с хилыми ручками и ножками, но с огромными ушами. Причины дисбаланса очевидны – комплексы "собраны" из боевых средств, ранее имевших совсем другое назначение. Это позволило заметно сэкономить время и деньги в ходе разработки. То, что за эту экономию впоследствии придется платить, западных производителей не особенно интересует – ведь платить приходится не им, а заказчику.

Важное отличие российского комплекса – идеальных баланс ТТХ. Возможности всех средств ЗРК полностью согласованы друг с другом и взаимно друг друга повышают. При этом все ТТХ боевых машин ЗРК семейства "Тор" получили многократное подтверждение в боях.

Полный вариант аналитического обзора с таблицами размещен в журнале "Национальная оборона" №7, 2025.