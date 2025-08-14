Латвия выделит не менее €2 млн на закупку оружия из США для Украины

Рига закупит для Киева "как системы противовоздушной обороны, так и другие необходимые вооружения", отметила премьер-министр балтийской республики Эвика Силиня

ВИЛЬНЮС, 13 августа. /ТАСС/. Правительство Латвии выделит не менее €2 млн на закупку американского оружия для нужд Украины. Об этом заявила премьер-министр балтийской республики Эвика Силиня.

"Финансовый объем, который Латвия выделит на эту инициативу, еще будет уточнен, но он не будет меньше €2 млн", - приводит ее слова портал Delfi. Глава кабмина отметила, что Рига закупит для Киева "как системы противовоздушной обороны, так и другие необходимые вооружения".

14 июля президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме объявил о договоренности по поставкам американских вооружений Киеву за счет европейских стран. Альянс займется координацией поставок, которые будут включать в том числе системы Patriot, рассматривается возможность передачи 17 таких комплексов. Трамп заявил, что объем военной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО, составит миллиарды долларов.