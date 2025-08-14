Войти
ТАСС

Латвия выделит не менее €2 млн на закупку оружия из США для Украины

200
0
0
Эвика Силиня
Эвика Силиня.
Источник изображения: cdnq1.img.sputniknewslv.com

Рига закупит для Киева "как системы противовоздушной обороны, так и другие необходимые вооружения", отметила премьер-министр балтийской республики Эвика Силиня

ВИЛЬНЮС, 13 августа. /ТАСС/. Правительство Латвии выделит не менее €2 млн на закупку американского оружия для нужд Украины. Об этом заявила премьер-министр балтийской республики Эвика Силиня.

"Финансовый объем, который Латвия выделит на эту инициативу, еще будет уточнен, но он не будет меньше €2 млн", - приводит ее слова портал Delfi. Глава кабмина отметила, что Рига закупит для Киева "как системы противовоздушной обороны, так и другие необходимые вооружения".

14 июля президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме объявил о договоренности по поставкам американских вооружений Киеву за счет европейских стран. Альянс займется координацией поставок, которые будут включать в том числе системы Patriot, рассматривается возможность передачи 17 таких комплексов. Трамп заявил, что объем военной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО, составит миллиарды долларов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 07:28
  • 73
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 14.08 07:14
  • 9989
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.08 03:57
  • 0
В ожидании встречи на Аляске - об СВО
  • 14.08 03:31
  • 0
Украина как "православная Польша"
  • 13.08 17:03
  • 0
«Мир» Армении и Азербайджана
  • 13.08 15:11
  • 2760
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 14:57
  • 0
Военный эксперт Богодель: ССУ «ЗАПАД-2025»
  • 13.08 10:23
  • 0
«Запад-2025» – плановый элемент совместной подготовки
  • 13.08 09:24
  • 2
Заниматься кадрами для судостроения будут министерства, заявил Патрушев
  • 13.08 01:14
  • 3
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 12.08 20:57
  • 0
Ответ на "ОАК передала Минобороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34"
  • 12.08 18:43
  • 0
О "коммунизме"
  • 12.08 17:52
  • 0
Ответ на "Кораблю ВМФ России предсказали повторение судьбы «Адмирала Кузнецова»"
  • 12.08 12:51
  • 3
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)