Истребители F-35B ВМС Японии будут базироваться на корабле, названном в честь атаковавшего американский флот в Пёрл-Харборе авианосца

Источник изображения: topwar.ru

Силы самообороны Японии получили первые три истребителя F-35B Lightning-2 в варианте с укороченным взлётом и вертикальной посадкой. Самолёты будут временно базироваться на авиабазе Ньютабар, а в дальнейшем будут базироваться на японских авианосцах Идзумо и Кага, которые фактически станут авианосцами. По сообщениям прессы, началась переброска трёх новых самолётов F-35B на авиабазу на острове Кюсю. Ожидается, что ещё четыре прибудут к концу марта 2026 года. Япония станет крупнейшим потребителем самолётов F-35 за пределами США. Подписан крупный контракт на поставку 105 самолётов F-35A и 42 самолётов F-35B

Японские корабли «Идзумо» и «Кага», спущенные на воду в 2013 и 2015 годах соответственно, водоизмещением до 27 000 тонн, формально проектировались как эсминцы-вертолётоносцы. Несмотря на это, к ним предъявлялись повышенные требования по размещению самолётов вертикального взлёта и посадки. Это заметно по размерам ангаров, лифтов и палуб, спроектированных «на перспективу». Стоит отметить, что министерство обороны Японии настаивало на том, что это не авианосцы, от строительства которых Япония отказалась после капитуляции в 1945 году.

Однако это не меняет того факта, что «Идзумо» и «Кага» — корабли длиной 248 метров и шириной 38 метров, по своим размерам очень похожие на авианосцы «Сёкаку» и «Дзуйкаку», атаковавшие Перл-Харбор в 1941 году. Кроме того, в 2021 году были проведены испытательные посадки самолёта F-35B Корпуса морской пехоты США.

Это поворотный момент в истории японского флота, поскольку вертолётоносец «Кага» назван в честь авианосца времён Второй мировой войны. Более того, во время атаки на Пёрл-Харбор бомбардировщики и торпедоносцы корабля предназначались для ударов по линкорам «Невада», «Оклахома», «Аризона», «Калифорния», «Мэриленд» и «Вест Вирджиния». Теперь вертолётоносец «Кага» станет первым японским кораблём после Второй мировой войны, на который приземлятся боевые самолёты Японии. Возможно, японские F-35B также будут базироваться на кораблях класса «Хюга». Эти корабли меньше «Идзумо» (водоизмещение 19 000 тонн и длина 197 метров против 27 000 тонн и 248 метров), но при некоторой модернизации их тоже можно переоборудовать в малые авианосцы.