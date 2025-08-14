Войти
Военное обозрение

Истребители F-35B ВМС Японии будут базироваться на корабле, названном в честь атаковавшего американский флот в Пёрл-Харборе авианосца

164
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Силы самообороны Японии получили первые три истребителя F-35B Lightning-2 в варианте с укороченным взлётом и вертикальной посадкой. Самолёты будут временно базироваться на авиабазе Ньютабар, а в дальнейшем будут базироваться на японских авианосцах Идзумо и Кага, которые фактически станут авианосцами. По сообщениям прессы, началась переброска трёх новых самолётов F-35B на авиабазу на острове Кюсю. Ожидается, что ещё четыре прибудут к концу марта 2026 года. Япония станет крупнейшим потребителем самолётов F-35 за пределами США. Подписан крупный контракт на поставку 105 самолётов F-35A и 42 самолётов F-35B

Японские корабли «Идзумо» и «Кага», спущенные на воду в 2013 и 2015 годах соответственно, водоизмещением до 27 000 тонн, формально проектировались как эсминцы-вертолётоносцы. Несмотря на это, к ним предъявлялись повышенные требования по размещению самолётов вертикального взлёта и посадки. Это заметно по размерам ангаров, лифтов и палуб, спроектированных «на перспективу». Стоит отметить, что министерство обороны Японии настаивало на том, что это не авианосцы, от строительства которых Япония отказалась после капитуляции в 1945 году.

Однако это не меняет того факта, что «Идзумо» и «Кага» — корабли длиной 248 метров и шириной 38 метров, по своим размерам очень похожие на авианосцы «Сёкаку» и «Дзуйкаку», атаковавшие Перл-Харбор в 1941 году. Кроме того, в 2021 году были проведены испытательные посадки самолёта F-35B Корпуса морской пехоты США.

Это поворотный момент в истории японского флота, поскольку вертолётоносец «Кага» назван в честь авианосца времён Второй мировой войны. Более того, во время атаки на Пёрл-Харбор бомбардировщики и торпедоносцы корабля предназначались для ударов по линкорам «Невада», «Оклахома», «Аризона», «Калифорния», «Мэриленд» и «Вест Вирджиния». Теперь вертолётоносец «Кага» станет первым японским кораблём после Второй мировой войны, на который приземлятся боевые самолёты Японии. Возможно, японские F-35B также будут базироваться на кораблях класса «Хюга». Эти корабли меньше «Идзумо» (водоизмещение 19 000 тонн и длина 197 метров против 27 000 тонн и 248 метров), но при некоторой модернизации их тоже можно переоборудовать в малые авианосцы.

Источник изображения: topwar.ru

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
Проекты
Авианосец
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 07:28
  • 73
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 14.08 07:14
  • 9989
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.08 03:57
  • 0
В ожидании встречи на Аляске - об СВО
  • 14.08 03:31
  • 0
Украина как "православная Польша"
  • 13.08 17:03
  • 0
«Мир» Армении и Азербайджана
  • 13.08 15:11
  • 2760
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 14:57
  • 0
Военный эксперт Богодель: ССУ «ЗАПАД-2025»
  • 13.08 10:23
  • 0
«Запад-2025» – плановый элемент совместной подготовки
  • 13.08 09:24
  • 2
Заниматься кадрами для судостроения будут министерства, заявил Патрушев
  • 13.08 01:14
  • 3
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 12.08 20:57
  • 0
Ответ на "ОАК передала Минобороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34"
  • 12.08 18:43
  • 0
О "коммунизме"
  • 12.08 17:52
  • 0
Ответ на "Кораблю ВМФ России предсказали повторение судьбы «Адмирала Кузнецова»"
  • 12.08 12:51
  • 3
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)