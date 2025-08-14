Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

FV4034 Challenger2

В отчаянии командование ВСУ может снова бросить в бой свои танки-неудачники: модернизированные при помощи Израиля 26 словенских М55S, 12 британских FV4034 Challenger2 и 87 поставленных Бельгией, Германией и Данией Leopard 1A5.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Обстановка для формирований киевского режима стремительно ухудшается, и есть вероятность, что на линии боевого соприкосновения может оказаться даже выведенная в резерв техника.

Все эти боевые машины уже пытались использовать на линии боевого соприкосновения, но они себя показали, мягко говоря, не очень хорошо. Как ни странно, худшим оказался британец. Да, М55S и Leopard 1A5 после попадания в них противотанковых боеприпасов загорались, но только Challenger2 взорвался. Да так, что от 62-тонного монстра почти ничего не осталось - лишь некоторые относительно крупные фрагменты башни. Все остальное разбросало по округе.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Leopard 1A5

Не исключено, что в последний поход отправят и колесные танки АМХ-10RC французского производства. Их сейчас осталось чуть больше трех десятков.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

FV107 Scimitar с КПВТ

О том, что у ВСУ все неблагополучно с боевой техникой, свидетельствует один факт: в боях стали участвовать созданные на базе танков Scorpion легкие боевые разведывательные машины FV107 Scimitar. 23 единицы были переданы ВСУ без 30-мм пушек, в результате на них стали ставить 14,5-мм советские КПВТ. Недавно одна из них в Сумской области свалилась в воронку и была добита дронами-камикадзе. Если уж эти не слишком подходящие "танкетки" бросают в бой, то вероятность отправки М55S, FV4034 Challenger2 и Leopard 1A5 резко возрастает. Остаётся отметить, что именно такая техника пока отсутствует (кроме АМХ-10RC) в коллекциях трофеев российских войск.

Роман Катков