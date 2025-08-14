Кавказский "коридор Трампа" — это угроза для России, Ирана и Китая (Al Mayadeen, Ливан)

Al Mayadeen: "коридор Трампа" — это угроза интересам Москвы, Тегерана и Пекина

Прокладывая "маршрут Трампа" через Армению в Азербайджан, Белый дом решает не только миротворческие и экономические задачи, передает Al Mayadeen. Усиление присутствия США в Закавказье угрожает интересам России, Ирана и даже Китая, уверен автор статьи на сайте телеканала.

Джамаль Ваким (جمال واكيم)

Зангезурский коридор или "коридор Трампа" – это не просто торговый путь. Это важный элемент в геополитической игре, где мир [между Арменией и Азербайджаном] становитсячастью более широкого уравнения, в котором сталкиваются интересы крупнейших держав.

Президент США Дональд Трамп объявил о проведении, как он выразился, исторического мирного саммита между Арменией и Азербайджаном. Эта встреча стала кульминацией многолетних дипломатических усилий, направленных на прекращение вооруженного конфликта между двумя странами, разгоревшегося из-за Нагорного Карабаха (Арцаха).

Это важное стратегическое достижение Вашингтона, которое значительно усиливает его позиции в регионе Южного Кавказа, традиционно считающимся зоной влияния России. Особенно значимым это стало после того, как Армения – традиционный союзник Москвы – изменила свою позицию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от сотрудничества с Россией и Ираном, встав на сторону Вашингтона и Анкары. Азербайджан также нанес Москве "удар в спину", переориентировавшись на Соединенные Штаты, но сохраняя при этом тесные связи с Анкарой.

После того как было объявлено о соглашении, Дональд Трамп отметил, что американские компании готовы вложить значительные средства в экономики Армении и Азербайджана, что окажет положительное влияние на их развитие. Трамп высоко оценил усилия госсекретаря Марко Рубио и других официальных лиц, которые способствовали заключению этого соглашения. При этом он заявил, что Вашингтон якобы полностью уничтожил ядерный потенциал Ирана и предостерег Тегеран о недопустимости попыток восстановить его.

Со своей стороны, президент Азербайджана назвал соглашение "историческим событием", открывающим путь к стратегическому партнерству с Соединенными Штатами. Президент и премьер-министр Армении подчеркнули, что это соглашение знаменует новый этап в истории отношений между двумя странами.

Для России и Ирана это создает острую проблему. Она заключается в том, что Вашингтон может использовать Турцию в качестве плацдарма для проникновения в Центральную Азию. Вашингтон и Анкара создали "мост" через Армению и Азербайджан, который позволит им продвигаться к восточному побережью Каспийского моря, в частности, к Туркмении. Цель – достичь серьезного прорыва в Центральной Азии, которая является критически важным регионом для России, Китая и Ирана.

Угроза национальной безопасности России

Армяно-азербайджанский конфликт из-за Нагорного Карабаха начался в конце 1980-х годов. Межэтническая напряженность переросла после распада Советского Союза в 1991 году в открытую войну. Этот регион с преимущественно армянским населением стремился отделиться от Азербайджана и присоединиться к Армении. Первая карабахская война закончилась в 1990-х годах, когда армяне получили контроль над регионом (но не международное признание этого факта). В результате наступило состояние "ни мира, ни войны", которое продолжалось десятилетиями.

В 2020-м и 2023 годах конфликт вышел на новый уровень. Азербайджан при поддержке Турции начал масштабное наступление, положившее конец армянскому контролю над регионом. В итоге более 100 тысяч армян были вынуждены покинуть свои дома. Победа Азербайджана привела к изменению баланса сил и сопровождалась сменой курса Еревана. Под руководством премьер-министра Никола Пашиняна, пришедшего к власти в результате "цветной революции", поддержанной Вашингтоном, Армения начала дистанцироваться от России и перешла под "американский зонтик".

Приглашение Трампом Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Белый дом для подписания мирного соглашения стало символом перехода ситуации под контроль США. Уже оглашены экономические инициативы по восстановлению транспортных маршрутов, закрытых с 1990-х годов. Одним из ключевых пунктов является создание Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении. Этот коридор отделит Иран от Армении и, следовательно, лишит его возможности сухопутного сообщения с Россией.

Проект коридора предполагает строительство железных дорог, нефте- и газопроводов, а также прокладку оптоволоконных кабелей. Это превратит Южный Кавказ в важный торговый и энергетический маршрут между Европой, Ближним Востоком и Центральной Азией – без участия России. По условиям соглашения Вашингтон получит права на развитие коридора через частные компании в рамках проекта, который называется "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания". Однако истинный масштаб этого проекта выходит за рамки экономики. Он позволяет Соединенным Штатам существенно усилить свое влияние в регионе, который долгое время находился под контролем Москвы.

Для России Южный Кавказ представляет собой важный стратегический регион, который служит передовым рубежом обороны на южной границе и ключевым коридором для транспортировки энергетических ресурсов. Присутствие российской базы в Гюмри (Армения) является важнейшим элементом стратегии России в этом регионе. В последнее время Вашингтон пытается усилить свое влияние и в Ереване, и в Баку. Новый коридор позволит США обойти территорию России, ослабить контроль Москвы над энергетическими потоками и подорвать инструменты экономической интеграции, используемые в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Роль Турции не менее значима, чем роль США, поскольку Анкара является ближайшим союзником Баку и членом НАТО, связывающим Европу с Азией. Турция давно стремится расширить свое влияние в тюркском мире, распространив его на Центральную Азию. Она делает это с помощью культурной дипломатии, инвестиций и сотрудничества в сфере безопасности. Для Вашингтона Турция является ключевым союзником в расширении западного влияния на Кавказе, а новый коридор связывает регион с натовской инфраструктурой, создавая логистический мост из Европы в Центральную Азию.

Экзистенциальная угроза Ирану

Ситуация, связанная с Зангезурским коридором и событиями на Кавказе, представляет угрозу не только для России, но и для Ирана. Несмотря на заявления Тегерана, который старается демонстрировать уверенность, реальность говорит об обратном.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что планирует обсудить вопрос о Зангезурском коридоре с министром иностранных дел Армении. Он также выразил поддержку любому мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что "интересы Тегерана относительно Зангезурского коридора были учтены, включая территориальную целостность и неблокирование пути в Европу". Однако заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по политическим вопросам был более категоричен, подчеркнув, что мечты США о присутствии на северной границе Ирана не осуществятся.

Укрепление американского присутствия на Кавказе, а также возможное размещение баз НАТО и Израиля в Азербайджане представляло бы серьезную угрозу для национальной безопасности Ирана.

Этот регион граничит с двумя неспокойными районами Ирана: Восточным Азербайджаном с его шиитским тюркским большинством и Мехабадом с суннитским курдским большинством. За последнее десятилетие эти районы стали плацдармом для проникновения американской и израильской агентур вглубь Ирана. Более того, усиление американского присутствия в регионе может открыть Вашингтону путь в Центральную Азию, откуда совершалось большинство вторжений в Иран на протяжении всей его истории.

Зангезурский коридор может разделить Иран и Армению географически. Это приведет к тому, что Тегеран утратит связи с Россией и Европой. Это, в свою очередь, лишит его экономических выгод и снизит его значимость как торгового коридора между Центральной Азией, Кавказом и Турцией.

Кроме того, контроль американских компаний над реализацией этого проекта дает Вашингтону стратегическое преимущество у северной границы Ирана, что Тегеран воспринимает как прямую угрозу. Он также может привести к тому, что Армения еще больше сблизится с Америкой и Турцией, что, в свою очередь, негативно отразится на ее особых отношениях с Ираном. Он укрепит позиции Азербайджана и Турции, которые имеют тесные связи между собой и ранее неоднократно оказывались в сложных отношениях с Ираном. Наконец, Тегеран опасается, что США и Израиль могут использовать коридор для проведения военных операций против Ирана, особенно учитывая июньскую агрессию против Исламской Республики. Он также представляет угрозу для стабильности иранского режима и даже для территориальной целостности страны.

Южный Кавказ является частью стратегического маршрута, по которому США могут попасть в Центральную Азию. Этот регион богат энергоресурсами, редкими минералами, по нему проходят стратегически важные транзитные маршруты. Для России он представляет собой стратегический тыл, а для Китая – сердце инициативы "Один пояс, один путь". Из этого региона Вашингтон может начать враждебные действия, направленные на дестабилизацию российской Сибири, китайского Синьцзяна и иранского Восточного Хорасана.

Присутствие США на Кавказе откроет двери для сотрудничества с прозападными проектами в Центральной Азии. Это позволило бы Америке геополитически конкурировать с Россией и экономически – с Китаем, возродив стратегию использования "географических пробелов", которая была характерна для периода холодной войны.

Это соглашение способно положить конец многолетнему конфликту в регионе и открыть новые горизонты для экономической интеграции на Южном Кавказе. Однако оно также отражает стратегический курс США, направленный на усиление давления на Россию, расширение влияния НАТО в регионе через Турцию, противостояние Ирану и создание плацдарма для продвижения в Центральную Азию.

В данной ситуации важно следить за реакцией России и Ирана на происходящие события. Также нельзя исключать вероятности вмешательства Китая с целью помешать планам Соединенных Штатов.