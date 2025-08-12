Apple стала первой компанией, которая сформировала полноценную цепочку поставок чипов в США

От подложек до готовых микросхем

Apple объявила о том, что она стала первой компанией в США, которая сформировала полноценную сквозную цепочку поставок чипов в стране.

Это заявление было сделано в рамках недавно расширенной программы компании «Американское производство», которая теперь предусматривает инвестиции в размере 600 млрд долларов в течение следующих четырёх лет, включая новый пакет в размере 100 млрд, выделенный специально на производство чипов и развитие цепочки поставок в США.

Само по себе достижение Apple означает, что каждый этап создания чипа, от первых кремниевых пластин до готового компонента для использования в в iPhone, Mac и других продуктах Apple, будет проходить на американской территории. Как сказано на сайте компании, эта цепочка поставок рассчитана на выпуск более 19 млрд чипов для продукции Apple к концу 2025 года. Сюда входит завод TSMC в Аризоне, который производит десятки миллионов чипов для Apple, используя один из самых передовых технологических процессов в Америке. Apple — первый и крупнейший заказчик этого завода на текущий момент.