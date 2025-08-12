Войти
Польша расследует «подозрительные денежные потоки» после подписания оружейных контрактов с Южной Кореей

Источник изображения: topwar.ru

В 2022 году Польша разместила внушительный заказ на поставку Южной Кореей 180 танков К2 в рамках более масштабного соглашения, предусматривающего передачу в общей сложности 1000 ОБТ этого типа, 212 САУ К9 (из запланированных 672), 288 РСЗО К239 и 50 лёгких боевых самолётов F/A-50. Стоимость всей закупки составляет почти €11 млрд.

В июле был сделан заказ на поставку ещё 180 экземпляров K2. При этом оружейные контракты, подписанные с Южной Кореей, в настоящее время являются предметом расследования, начатого в июне прокуратурой Варшавы. В нём также участвуют польская контрразведка и налоговые органы. Об этом сообщил новостной канал TVN24.

Процесс касается двух многомиллионных счетов-фактур, выставленных польской фирмой корейской оружейной компании за консультационные услуги. Мы проводим расследование, чтобы выяснить, действительно ли они соответствуют предоставлению этих услуг или использовались в качестве предлога для перевода средств

- пояснили в прокуратуре, указав, что данные денежные потоки выглядят «подозрительными».

Цель расследования состоит в том, чтобы определить, являются ли эти счета поддельными и, следовательно, скрывается ли за ними коррупция.

Правоохранители не уточнили о каких именно юрлицах идёт речь. Однако известно, что польская компания, учреждённая в Варшаве двумя гражданами Южной Кореи в 2019 году, увеличила свой оборот до 100 млн злотых (€23,5 млн) после подписания контрактов на поставку оружия.

Корейцы перевели около 100 млн злотых польской компании за консалтинговые услуги. В настоящее время мы тщательно проверяем, куда, а точнее, кому, ушли деньги польской компании

- сообщил телеканалу TVN24 источник, близкий к расследованию.

Согласно местному законодательству, за предоставление поддельных счетов предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 25 лет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Южная Корея
Продукция
K2
K9 Thunder
