Трамп: Русские были бы в Киеве через 4 часа, если бы генерал повёл армию по шоссе, а не по полям

Источник изображения: topwar.ru

В ходе своего сегодняшнего брифинга президент США сделал немало заявлений, которые успели обратить на себя внимание. Причём многие из этих заявлений вызывают негодование у украинской военно-политической верхушки.

В частности Дональд Трамп обвинил Зеленского в том, что война с Россией оказалась возможной. По словам Трампа, «Зеленский получил в своё время разрешение на войну против России». Теперь, как выразился Трамп, он «должен получить разрешение на обмен некоторыми территориями».

Кто именно дал разрешение Зеленскому в 2022 году, Трамп уточнять не стал.

Трамп:

Зеленский получил разрешение на такую войну, чтобы начать убивать всех подряд.

У Трампа журналисты поинтересовались, может ли Украина в итоге победить Россию. Президент США назвал этот вопрос глупым, в очередной раз напомнив, что Россия победила Наполеона и Гитлера.

Дональд Трамп:

Русские были бы в Киеве через 4 часа, если бы генерал повёл армию просто по шоссе, а не сельскохозяйственным полям.

По словам американского президента, сегодня 88% украинцев хотят достижения сделки с Россией. Трамп при этом несколько потроллил Зеленского, заявив, что не знает, будет ли тот на Аляске 15 августа, «ведь у него и так слишком много встреч».

При этом 47-й президент Соединённых Штатов заявил, что готов «усадить Путина с Зеленским за стол переговоров с собой или без»:

Думаю, они решат там вопрос.

Также Трамп добавил, что хочет прекращение войны как можно скорее.