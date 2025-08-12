Действия США на Южном Кавказе вызывают тревогу за стабильность и суверенитет (Tehran Times, Иран)

Tehran Times: после соглашения Алиева и Пашиняна США будут управлять Кавказом

Подписанное в присутствии Трампа соглашение Армении и Азербайджана вызывает тревогу, пишет Tehran Times. Проект транспортного коридора через южную Сюникскую область может перекроить Кавказ: американские "миротворческие" вмешательства всегда приводили к хаосу и расколу — и это не будет исключением.

В пятницу Армения и Азербайджан подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, предоставляющее Вашингтону эксклюзивные права на развитие транспортного коридора через южную Сюникскую область Армении, граничащую с Ираном.

Проект получил название "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP) и призван пройти по территории Армении, создав прямое сообщение между Азербайджаном и его анклавом Нахичевань, а затем и с Турцией.

Почти 40 лет Армения и Азербайджан были вовлечены в ожесточенный конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Этот регион, населявшийся в советскую эпоху преимущественно армянами, но расположенный в пределах границ Азербайджана, стал причиной многочисленных войн, унесших десятки тысяч жизней и вынудивших многих покинуть свои дома. Попытки международного посредничества, включая усилия Минской группы ОБСЕ, к устойчивому решению не привели.

Теперь вмешательство Трампа, которое происходит на фоне его открытого стремления закрепить за собой статус миротворца и получить Нобелевскую премию мира, может иметь более глубокие стратегические последствия, чем просто шаг к региональному миру.

За спиной у США долгая история преобразования зарубежных регионов в угоду собственным геополитическим интересам. От Западной до Центральной Азии американское "посредничество" слишком часто становилось прелюдией к расколу и конфликтам.

Последний маневр Вашингтона на Южном Кавказе слишком уж напоминает интервенции, разрушившие Ирак, Ливию, Сирию и Афганистан. В каждом случае США позиционировали себя стабилизирующей силой, но оставляли после себя разрушенные государства, этнические расколы и вакуум, заполняемый экстремистами.

В ходе время вторжения 2003 года в Ирак была упразднена вся государственная структура, что погрузило страну в хаос и создало условия для терроризма. Навязанная США конфессиональная политическая система углубила расколы, разрушив Ирак и заключив его в порочный круг насилия.

Ливия, некогда богатейшая страна Африки, после интервенции НАТО в 2011 году погрузилась в 10-летнюю гражданскую войну. Свержение Каддафи, которое Запад преподнес как победу демократии, привело к появлению враждующих правительств, возрождению рабства и укреплению джихадистских группировок.

В Сирии финансирование и вооружение США антиасадовских повстанцев в рамках программ вроде "Timber Sycamore" в итоге усилило экстремистские группировки, углубило этнические противоречия и оставило страну разделенной и разрушенной.

Даже в Афганистане после 20 лет оккупации и 2 триллионов долларов затрат вывод войск США в 2021 году привел к возвращению талибов к власти за считанные дни. Подготовленная американцами армия рухнула почти мгновенно, показав тщетность попыток перекроить нации по чужим лекалам.

Теперь США, похоже, готовы повторить этот сценарий на Кавказе. Потянув за ниточки армяно-азербайджанской декларации и упразднив Минскую группу ОБСЕ — единственную международно-признанную платформу с богатой историей институциональной работы, — Вашингтон ликвидировал единственный работающий механизм урегулирования конфликтов с участием Армении. Этот резкий "демонтаж", напоминающий крах институтов в Ираке после 2003 года, оставил нерешенными такие вопросы, как делимитация границ и права меньшинств, без какого-либо авторитетного многостороннего форума.

Сам коридор TRIPP вызывает серьезные опасения в плане суверенитета. Расплывчатые обещания "беспрепятственного сообщения" через армянскую территорию ставят под угрозу контроль Еревана над своими землями. Намеренное исключение Ирана и России из переговоров указывает на попытку перекроить экономическую географию региона, оттеснив традиционных партнеров в пользу влияния США.

При этом Вашингтон не только активизировал военное сотрудничество с Азербайджаном, предоставив ему военную помощь на 164 миллиона долларов, но и поставил под сомнение свою способность оставаться нейтральным посредником. Начав вооружать одну из сторон, США рискуют нарушить баланс в регионе, что может подтолкнуть Баку к более агрессивной позиции. В ответ Армения может запросить новые гарантии безопасности у других держав, что лишь усугубит напряженность и спровоцирует гонку вооружений.

Экономическое видение США для региона также вызывает вопросы. Перенаправление торговых и энергетических потоков в сторону западных рынков при намеренном исключении иранского коридора "Север-Юг" грозит экономическим расколом. Такой исключающий подход подрывает взаимовыгодные торговые связи, создавая зависимости, которые могут использоваться для политического давления — техника, которую Вашингтон уже не раз применял в других регионах.

Иран свою позицию обозначил четко: он против навязанных извне коридоров и односторонних соглашений, игнорирующих региональные реалии. В субботу старший советник лидера Исламской революции по международным делам Али Акбар Велаяти (Ali Akbar Velayati) заявил, что Исламская Республика будет решительно действовать для защиты стабильности и безопасности Южного Кавказа — "с Россией или без нее". "Этот коридор не станет дорогой Трампа, а превратится в кладбище для его наемников", — предупредил Велаяти.

МИД Ирана также выступил с заявлением, приветствуя армяно-азербайджанское мирное соглашение как "важный шаг к долгосрочной стабильности", но предупредив об опасностях иностранного вмешательства. Тегеран подтвердил готовность работать с Ереваном и Баку в рамках инклюзивных форматов, таких как платформа "3+3" (Армения, Азербайджан, Грузия, Иран, Россия, Турция).

Иран считает региональную связанность желаемой целью лишь при условии уважения суверенитета, территориальной целостности и интересов всех сторон. Тегеран не раз подчеркивал, что западные проекты направлены на расширение влияния от Кавказа до Центральной Азии с целью изоляции Ирана и России и контроля над малыми государствами.

Москва также выразила озабоченность внешним вмешательством. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу подчеркнула необходимость нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией "на основе взаимных интересов без вмешательства внешних сил". Она отметила, что цель России — "стабильный и процветающий регион", достижимый через "всестороннюю нормализацию" с учетом интересов народов обеих стран.

Для долгосрочной стабильности на Южном Кавказе мирные инициативы должны быть инклюзивными и исходить из суверенитета вовлеченных стран. Ни одна внешняя сила, имеющая историю дестабилизации, не должна диктовать будущее региона.

Нынешняя стратегия США — разрушение сложившейся дипломатии, изоляция ключевых игроков региона и милитаризация одной из сторон конфликта — рискует повторить трагедии Ирака, Ливии, Сирии и Афганистана. Без пересмотра приоритетов от доминирования к сотрудничеству коридор TRIPP может стать новым очагом напряженности в регионе, и без того перегруженном десятилетиями нерешенных конфликтов.