Путин подписал указ о запрете на закупку иностранной формы для армии с 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 2026 года закупку для военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ военной формы иностранного производства. Соответствующий указ 11 августа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, глава государства поручил правительству, Минобороны и Министерству промышленности и торговли РФ принять меры, которые предусматривают с 1 января 2026 года поставку для нужд армии «вещевого имущества, изготовленного российскими организациями». Их производственные мощности должны находиться на территории России.

Уточняется, что к 2027 году ткани, используемые для создания формы российских военных, также должны быть произведены на территории РФ. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Путин 11 июля подписал указ о внесении изменений в порядок ношения военной формы. Согласно указу, для высших офицеров ВС РФ и Росгвардии в форму с коротким и длинным рукавом теперь включены брюки с кантами и лампасами установленных цветов. Кроме того, в комплект полевого обмундирования военнослужащих добавлена боевая рубашка камуфлированной расцветки. Она предусмотрена также для курсантов и военнослужащих, проходящих службу в образовательных организациях.