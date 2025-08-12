Производство ракет для систем Patriot растет, но спрос на них безграничен (Business Insider, Германия)

BI: производители не справляются с поставками противоракет для Patriot

Американские производители не справляются с удовлетворением спроса на противоракеты для комплексов Patriot, пишет Business Insider. Выпуск этого вида вооружений в последние годы увеличился, но спрос растет гораздо быстрее.

Шинед Бейкер (Sinéad Baker)

Американские оборонные компании выпускают противоракеты для комплексов Patriot рекордными темпами, но спрос на них растет еще быстрее.

Российские ракеты создают повышенную нагрузку для систем Patriot, находящихся на Украине, поэтому Киеву необходимы дополнительные боеприпасы. Иранские ракеты испытывают эффективность американских систем на Ближнем Востоке. Западная Европа понимает, что ей необходимо восстанавливать свою ослабленную противовоздушную оборону, а США признают, что основные запасы на исходе и их нужно не только пополнять, но и значительно увеличивать.

На фоне глобальных конфликтов и растущей тревоги Запада в связи с перспективами крупного противостояния с противником равного уровня ракеты ПВО пользуются огромным спросом.

Это заставило такие компании, как Lockheed Martin, Raytheon и Boeing, производящие пусковые установки, ракеты, головки самонаведения и другое оружие, наращивать производство. Однако спрос на вооружение также увеличивается, а в условиях противостояния высоких технологий он может еще больше возрасти.

Растущее производство столкнулось с возросшим спросом

Комплексы Patriot состоят из радаров и систем управления, пусковых установок и ракет-перехватчиков, которые в совокупности составляют одну из лучших в мире систем противовоздушной обороны. Они способны эффективно обнаруживать и перехватывать баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники и самолеты.

В прошлом году армия США заключила новый контракт с компанией Lockheed Martin, которая выпускает противоракеты PAC-3 MSE для Patriot, чтобы довести годовой объем производства до 650 единиц. Еще несколько лет назад этот показатель составлял 350 единиц.

В прошлом году производство таких ракет достигло рекордной отметки в 500 единиц, а в этом году Lockheed Martin впервые планирует произвести более 600 ракет PAC-3 MSE. Компания заявила, что к 2027 году объем производства будет "значительно увеличен".

Тем временем компания Boeing наращивает производство головок самонаведения для PAC-3 — критически важного компонента, позволяющего системе Patriot опознавать, отслеживать и перехватывать цели. Компания Raytheon, которая производит радары и пусковые установки Patriot, наращивает выпуск противоракет PAC-2.

Согласно оценкам эксперта по ПВО и ракетам из Университета Осло Фабиана Хоффмана, ежегодный объем производства ракет Patriot в мире составляет около 850–880 единиц в год. К 2027 году это число может достигнуть 1130 единиц.

Россия – далеко не единственная страна, которая внушает тревогу Западу, – по имеющимся оценкам, производит в год от 840 до 1020 баллистических ракет малой дальности 9М723 "Искандер" и баллистических ракет малой и средней дальности Х-47М2 "Кинжал", запускаемых с воздуха (эти оценки не подтверждены российскими официальными источниками, — прим. ИноСМИ). И это всего лишь две ракеты в огромном арсенале российской армии.

Такой дисбаланс ставит Запад перед сложной проблемой. Как правило, системам ПВО приходится запускать две или три противоракеты, чтобы надежно уничтожить одну цель, что еще больше усложняет ситуацию. Patriot – не единственные эффективные комплексы ПВО, но они являются одним из ключевых вооружений, возможности которого могут оказаться под угрозой без достаточного запаса ракет.

Вице-президент по программам PAC-3 подразделения Missiles and Fire Control компании Lockheed Martin Брайан Кубик сообщил изданию Business Insider, что "Lockheed Martin осознает острую необходимость в ракетах PAC-3 MSE, и мы тесно сотрудничаем с армией США и поставщиками, чтобы увеличить темпы производства для удовлетворения мирового спроса".

"Наша надежная инфраструктура и цепочка поставок обеспечивают прочную основу для увеличения объемов производства", —пояснил он, добавив, что компания "осуществляет заблаговременные действия и внутренние инвестиции, чтобы поддержать наших поставщиков, ускорить сроки поставок и снизить количество препятствий в процессе производства".

Компания Raytheon заявила изданию Business Insider, что "сейчас как никогда важны совместные производство, разработка и сотрудничество, чтобы быстро доставлять самое лучшее вооружение в места боевых действий".

Компания заявила, что заключила новые соглашения для увеличения объемов производства, расширила штат сотрудников, а также выделила около 1 млрд долларов на обеспечение поставщиков особо важными материалами и наращивание производства радаров Patriot. По словам представителей компании, "к концу 2025 года Raytheon вместе с поставщиками ускорит сроки поставок радаров Patriot на 25%", а производство ракет GEM-T для систем Patriot увеличится на 150% к 2028 году.

Фабиан Хоффман предупредил, что даже если на Западе производство противоракет, в том числе для систем Patriot, превысит производство обычных баллистических ракет в России, "это не решит проблем Европы".

США воспринимают в качестве угрозы не только Россию. Пентагон наблюдает за растущим арсеналом баллистических ракет Китая и признает, что США потребуется существенная противовоздушная оборона. Американские союзники в Тихоокеанском регионе тоже это понимают. Нельзя сбрасывать со счетов также противников на Ближнем Востоке.

Системы Patriot используются европейскими союзниками, а также союзниками и странами-партнерами в Азии и на Ближнем Востоке. В мире насчитывается 19 стран, имеющих на вооружении системы Patriot. Это означает, что поступает множество конкурирующих запросов [на ракеты для этих комплексов], особенно учитывая, что некоторые страны находятся в состоянии войны.

Увеличение выпуска совпадает с моментом, когда запасы противоракет на Западе, похоже, иссякают, что создает дополнительную нагрузку на производство. Сложность решения проблемы заключается в том, что на изготовление ракет и систем Patriot требуется время. Срочные потребности в данном виде вооружений конкурируют с запросом на накопление запасов для будущих боевых действий.

Руководитель подразделения систем наземной и противовоздушной обороны компании Raytheon Томас Лалиберти заявил в прошлом году, что "на сборку радара для Patriot у нас уходит 12 месяцев, а на поставку всех деталей – 24 месяца". Удовлетворение глобального спроса часто означает использование существующих запасов как пусковых установок, так и ракет.

Ограниченные запасы

В прошлом месяце Пентагон опроверг сообщение газеты The Guardian о том, что США располагают лишь 25% необходимых им ракет для Patriot. Представитель Пентагона подполковник Брайон Макгарри заявил изданию Business Insider, что "у американских военных есть все необходимое для борьбы и победы в любом конфликте в любом месте и в любое время".

Однако в начале прошлого месяца Пентагон резко приостановил поставки оружия на Украину, в том числе и ракет для Patriot, на фоне опасений по поводу запасов оружия у самих США. Как сообщается, этому способствовал заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби, который уже давно говорит о недостаточной готовности США к войне с Китаем.

Трамп отменил это решение, но изменил порядок предоставления оружия Украине. Он возложил бремя расходов и поставок на европейских союзников, тогда как за производство будут отвечать США.

Ранее президент США прокомментировал ситуацию с Patriot на одной из пресс-конференций, сказав украинскому журналисту, что, хотя США могут предоставить дополнительные системы для Украины, "это очень трудно сделать". "Они нам тоже нужны", — заявил Трамп в конце июня.

Хотя в Пентагоне отрицают существование данной проблемы, американские представители ранее заявляли об обратном.

Адмирал ВМС США и глава Индо-Тихоокеанского командования США Самуэль Папаро заявил в прошлом году, что боевые действия на Ближнем Востоке и Украине истощают запасы США, оттягивая на себя средства, которые могли бы понадобиться в конфликтах на приоритетном для США театре военных действий. Адмирал сказал, что "утверждать обратное было бы нечестно".

Заместитель начальника штаба сухопутных войск генерал Джеймс Мингус ранее в этом месяце заявил, что американские подразделения Patriot являются "очень важным элементом вооруженных сил".

Полковник армии в отставке и бывший начальник Армейского училища зенитной артиллерии в Форт-Силл в Оклахоме Дэвид Шэнк поделился с изданием The War Zone мнением, что США испытывали нехватку ракет для Patriot в 2021 году еще до начала российско-украинского конфликта. По его словам, конфликт усугубил давние проблемы с запасами ракет.

В настоящее время предпринимаются усилия по увеличению запасов армии США, которая намерена в четыре раза увеличить закупку противоракет – с 3376 до 13 773 единиц – при значительных инвестициях в ракеты для Patriot в размере 1,3 миллиарда долларов. Это соответствует неоднократным призывам экспертов и официальных лиц к созданию гораздо больших запасов.

Связь конфликтов с нуждами противовоздушной обороны

Недавние события в районах конфликтов, в частности, массированные ракетные удары и атаки беспилотников на Украине и на Ближнем Востоке, стимулируют спрос и показывают, насколько важна противовоздушная оборона в современных боевых действиях.

Украине постоянно требует все новые комплексы Patriot и ракеты к ним. Германия согласилась предоставить Украине эти системы, но только при условии, что США восполнят немецкие запасы через шесть-восемь месяцев. Существующие запасы нелегко восполнить, и это означает повышение нагрузки на производителей.

НАТО все больше осознает ценность противовоздушной обороны. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что увеличение расходов на оборону до 5% ВВП позволит увеличить возможности ПВО "в пять раз".

По его словам, российская методика ведения боевых действий доказывает, что оружие ПВО должно быть в приоритете. "Мы ежедневно видим российские атаки в небе над Украиной. Мы должны уметь защищаться от этих атак", — сказал он.