Глава НАТО рассматривает украинскую территорию как предмет обсуждения во время встречи Трампа с Путиным (Bloomberg, США)

Рютте: встреча Путина и Трампа положит начало переговорам о территориях

В преддверии американо-российского саммита на Аляске лидеры НАТО и ЕС проводят экстренные консультации с Зеленским, сообщает Bloomberg. И сигналы Киев получает тревожные: например, Рютте уже открыто говорит о юридическом закреплении перехода части территорий под контроль Москвы.

Автор: Адриана Ловенкрон

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что американо-российский саммит, который состоится на этой неделе, может послужить началом для переговоров об украинской территории, несмотря на то, что Зеленский настаивает на сохранении за Украиной занятых Россией территорий.

Готовящаяся пятничная встреча Трампа с Путиным на Аляске имеет своей целью прекращение конфликта. Одну из весьма значительных трудностей представляет собой достижение такой цели, как сближение позиции Зеленского и требований Владимира Путина по закреплению завоеванных на востоке Украины территорий за собой.

По утверждению источников, европейские лидеры, которые неоднократно заявляли о своей приверженности "территориальной целостности" Украины, стремятся поговорить с Трампом до запланированной встречи.

Если процесс мирного урегулирования продвинется вперед, вопрос о территориях "должен обсуждаться", наряду с гарантиями безопасности для Украины — так заявил Рютте в воскресенье в эфире программы ABC This Week. Он предложил такой вариант: признание Украиной утраты контроля над частью своей территории без формального отказа от суверенитета над этими регионами.

"По территориальному вопросу и по вопросу признания в будущем соглашении де-факто российского контроля над частью территории Украины должно быть признание по факту, а не политическое признание де-юре", — заявил Рютте.

Зеленский и европейские лидеры лихорадочно проводят виртуальные встречи, на которых пытаются разработать стратегию действий по случаю встречи Трампа с Путиным, чтобы избежать исхода, при котором Украина будет вынуждена пойти на потерю значительной части своей восточной территории.

Путин потребовал, чтобы Украина уступила Крым, который Кремль незаконно аннексировал в 2014 году, а также весь Донбасс (решения о присоединении Крыма и Донбасса к Российской Федерации были приняты по итогам народного волеизъявления — прим. ИноСМИ). Это потребовало бы от Зеленского вывода войск из районов Луганской и Донецкой областей, которые все еще удерживаются Киевом.

Представитель ЕС заявил, что США активно участвуют в проводимой дипломатической работе и проявляют заинтересованность в сближении с Европой.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявлял, что ожидает, что конечный результат будет "очень простым".

"Взяв нынешнюю линию соприкосновения между Россией и Украиной, мы попытаемся достичь каких-то результатов путем переговоров, с которыми украинцы и русские смогут жить дальше в относительном мире, где люди перестанут погибать, — сказал он в эфире программы Fox News Sunday Morning Futures. — Но дико счастлив от этого никто не будет".

Министры иностранных дел ЕС проведут внеочередную встречу в формате видеоконференции в понедельник для обсуждения дальнейших шагов в отношении Украины.

"Международное право ясно гласит: все временно оккупированные территории принадлежат Украине, — говорится в заявлении Кайи Каллас, главы внешнеполитического ведомства Европейского союза. — Устойчивый мир также означает, что агрессия не может быть вознаграждена" (территории, упомянутые в заявлении, не считаются оккупированными, их включение в состав России проведено на основе референдумов. — прим. ИноСМИ).

Рютте сказал, что Зеленскому нужно участвовать в любых развернутых мирных переговорах, даже если того не будет на встрече на Аляске.

"В пятницу будет важно понять, насколько серьезно настроен Путин, — сказал Рютте в эфире программы CBS Face the Nation- И единственный, кто может это сделать, — президент Трамп".

В минувшие выходные Вэнс встретился в Англии с европейскими чиновниками и высокопоставленными советниками Зеленского.

Согласно условиям соглашения, которое обсуждали чиновники США и России, Москва прекратит наступление в Херсонской и Запорожской областях вдоль нынешних линий фронта.

На выходных Зеленский заявил, что Киев не будет — и по конституции не может — уступать территорию; позднее европейские чиновники предостерегли от ратификации завоеваний России.

"Мы по-прежнему привержены принципу, согласно которому международные границы не должны изменяться силой, — говорится в их совместном заявлении в субботу. — Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров".

Это заявление поддержали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также лидеры Франции, Германии, Италии, Польши и Финляндии.

Зеленский предостерег от того, чтобы вероятные результаты переговоров были в пользу России, заявив, что Путин несет единоличную ответственность за затягивание конфликта (российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам — прим. ИноСМИ).

"Его единственный козырь — это применение силы, и он стремится добиться максимально высокой цены за ее прекращение", — заявил украинский лидер в свежем посте на X. — Важно, чтобы никто на этот счет не заблуждался".