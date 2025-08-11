Чехия на пороге смены политического курса: Украина может потерять важного союзника (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)

NZZ: Чехия может пересмотреть поддержку Украины после выборов

На выборах в Чехии этой осенью скорее всего победит популист Андрей Бабиш, пишет NZZ. Это может сорвать политику ЕС в поддержку Украины. В последние три года Чехия, наряду с Польшей и странами Балтии, входила в число самых активных сторонников Украины, но победа Бабиша укрепит в ЕС ось Орбана и Фицо.

Мерет Бауманн (Meret Baumann)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский использует предельно жёсткие формулировки, когда речь заходит о российской СВО на Украине. В своём аккаунте в соцсети X он назвал Владимира Путина "массовым убийцей, который должен быть привлечён к ответственности за военные преступления". По его мнению, глава Кремля будет представлять угрозу для Европы ещё десятилетия. Когда Путин в мае отказался прибыть на переговоры в Турцию, Липавский назвал его трусом.

Для главы дипломатического ведомства такая риторика может показаться нетипичной, но это неудивительно: в последние три года правительство Чехии, наряду с Польшей и странами Балтии, входило в число самых активных сторонников Украины. Страна с развитой оборонной промышленностью была одной из первых, кто после начала конфликта передал Киеву тяжёлое вооружение. Чехия также приняла наибольшее в пересчёте на душу населения количество украинских беженцев.

Миллионы артиллерийских снарядов для Украины

К этому добавляется военная инициатива президента Петра Павела, бывшего генерала НАТО, который в начале 2024 года пообещал поставить Украине 800 тысяч артиллерийских снарядов — больше, чем вся Европа произвела за предыдущий год. Для этого Прага создала масштабную международную коалицию, собирала средства и закупала боеприпасы по всему миру. По данным правительства, только в 2024 году было поставлено 1,5 миллиона снарядов, а в этом году планируется ещё больше.

Именно благодаря этим поставкам баланс сил на фронте сдвинулся в пользу Украины, которая ранее испытывала острую нехватку боеприпасов. По словам Липавского, теперь у России лишь в два раза больше снарядов, чем у Украины, тогда как в начале конфликта это соотношение было десятикратным.

Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала охотно подчёркивает эти достижения, особенно сейчас, когда приближаются парламентские выборы. По его словам, эти инициативы усилили влиятельную роль Чехии в ЕС и НАТО.

Однако, по мнению Фиалы, уверенно лидирующий во всех опросах Андрей Бабиш представляет угрозу для безопасности страны. Основатель популистской партии ANO (Акция недовольных граждан) регулярно преуменьшает опасность, исходящую от России, и выступает за то, чтобы подтолкнуть Украину к скорейшему мирному соглашению. "Совершенно ясно", что таким образом Бабиш помогает Путину, — заявил Фиала в интервью изданию Financial Times.

Для европейских союзников нынешний лидер оппозиции Андрей Бабиш — фигура хорошо известная. Бывший предприниматель более десяти лет участвует в политической жизни Чехии и с 2017 по 2021 год занимал пост премьер-министра. Его каденция была отмечена евроскептической риторикой и спорами о верховенстве права, однако во внешней политике Бабиш придерживался прагматичного курса.

В последнее время его политика, однако, сместилась вправо: до обострения торгового конфликта он представлял себя как восторженного сторонника Дональда Трампа и даже заимствовал у него идею красных бейсболок с надписью "Сильная Чехия". Кроме того, он восхищается премьером Венгрии Виктором Орбаном. Логично, что год назад ANO покинула либеральную фракцию в Европарламенте, куда партия и так уже не вписывалась со своими идеями. Вместо этого Бабиш вместе с Орбаном и лидером австрийской Партии свободы Гербертом Киклем основал объединение "Патриоты за Европу".

Бабиш может усилить ось Орбан — Фицо

В этой фракции, в которую также входят "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Лига" Маттео Сальвини, относятся не только резко критично к ЕС, но и в большинстве своём благожелательно к Кремлю. Поэтому в европейских столицах опасаются, что возвращение Бабиша к власти приведёт к тому, что ещё одна страна Центральной Европы начнёт подрывать поддержку Украины, а ось Орбана и словацкого премьера Роберта Фицо укрепится.

Эти опасения Бабиш недавно усилил заявлением о том, что правительство под руководством ANO прекратит инициативу по закупке боеприпасов для Киева, а также дальнейшие поставки чешского оружия. Он также выступает против только что согласованного в НАТО увеличения военных расходов и уже ставил под сомнение обязательство по коллективной обороне, закреплённое в статье 5 договора о НАТО.

Тем не менее, называть Бабиша просто пророссийским политиком было бы ошибкой, считает Ладислав Цабада, профессор политологии Пражского Метрополитен-университета. По его словам, бывший премьер — не идеолог, а предельно прагматичный политик, воспринимающий политику как бизнес. Это позволяет ему в любой момент менять позицию — а вместе с ней и позицию своей партии, полностью ориентированной на его личность. Однако у Бабиша есть авторитарные наклонности и, как следствие, симпатия к политикам с аналогичным складом характера.

Конечно, бывший глава правительства относится к лагерю так называемых "суверенистов", которые стремятся ограничить влияние ЕС. В этом он един с Орбаном и Фицо, что может послужить оживлению работы застопорившейся из-за разногласий по поводу конфликта на Украине Вышеградской группы, объединяющей Польшу, Венгрию, Чехию и Словакию. Тем более, что Варшава с новым президентом Каролем Навроцким, вероятно, будет выражать более критичную позицию по отношению к Брюсселю. В то время как Орбан обладает четкой внешнеполитической концепцией и пытается реализовать её несмотря на сопротивление ЕС, для Фицо важнее сохранить собственную власть и добиться выгод для Словакии. Бабиш действовал аналогично в свой первый премьерский срок.

Однако ключевым для его внешнеполитического курса будет то, с кем партия ANO сформирует коалицию. Победа партии на выборах вполне вероятна, но её стабильные на протяжении нескольких месяцев около 30% голосов в опросах недостаточны для формирования большинства. В 2021 году ANO получила 27% голосов, но разнородный "антибабишевский альянс" из пяти партий вытеснил бывшего предпринимателя с поста премьер-министра. Если подобное настроение в обществе сохранится и после выборов в октябре, ANO, возможно, придётся опираться на антисистемные партии для формирования правительства.

Вероятна коалиция с "друзьями Путина"

Наиболее очевидным, но сложным для Бабиша сценарием является такой подход, когда его партия сможет получить парламентское большинство лишь вместе с праворадикальной СПД (Свобода и прямая демократия) под руководством Томио Окамуры. Эта партия требует проведения референдумов о выходе Чехии из ЕС и НАТО. В её списках есть пророссийские кандидаты, распространяющие кремлёвские нарративы.

Вероника Вихова также отмечает, что будущая внешняя политика правительства Бабиша будет трудно прогнозируема и во многом станет зависеть от партнёра по коалиции. Кроме того, ANO как популистская партия широкого профиля в зависимости от канала коммуникации и целевой аудитории транслирует разные идеи. Вихова, исследующая влияние России на демократические страны в Центре информированного общества, напоминает, что именно при Бабише отношения между Москвой и Прагой резко ухудшились.

Осенью 2014 года на военном складе в поселке Врбетице на востоке Чехии произошли два мощных взрыва, за которыми, по версии чешских властей, стояли два агента российских спецслужб. Предположительно, их целью была диверсия — сорвать поставку оружия на Украину. Когда следователи в 2021 году обнародовали свои выводы, правительство Бабиша отреагировало резко — было выдворено в общей сложности девяносто сотрудников российской дипломатической миссии, что стало беспрецедентным дипломатическим шагом.

Это произошло как раз в тот момент, когда министр иностранных дел Чехии должен был вести переговоры с Москвой о закупке российской вакцины от коронавируса Sputnik. Поездка была внезапно отменена. Совпадение времени стало случайным, но, по мнению Виховой, оно ярко иллюстрирует амбивалентность политики Бабиша в отношении Москвы. При нём Чехия вряд ли окажет Украине такую же очевидную поддержку, как сейчас.