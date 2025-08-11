Войти
МИД Ирана прокомментировал договорённости Алиева и Пашиняна о «коридоре Трампа»

Зангезур

Зангезур

Министр иностранных дел Ирана прокомментировал армяно-азербайджанские договорённости в США. Напомним, что среди пунктов этих договорённостей есть пункт о создании так называемого «коридора Трампа». Он же Зангезурский коридор – через территорию Армении, соединяющий Нахичеванскую автономию с остальной территорией Азербайджана.

По словам Аббаса Аракчи, «вопрос о коридоре отложен в сторону»:

Речь идёт о транзитной дороге, которая будет создана Арменией и будет находиться в её юрисдикции и на её территории.

По словам главы МИД Ирана, позиции Тегерана в этом плане были учтены.

Глава иранского МИД:

Но мы продолжим заниматься мониторингом ситуации в связи с тем, что к проекту хочет подключиться американская фирма.

Напомним, что ранее в ходе договорённостей между Пашиняном и Алиевым в Вашингтоне и была озвучена информация о том, что управлением Зангезурским коридором будет заниматься компания из США. Армянская сторона выступила инициатором присвоения транспортному маршруту имени Трампа, о чём сам Трамп и рассказал. Если всё так, и если управлять коридором будут американцы, то не совсем понятно, в чём «учёт позиции Ирана», о котором заявил Аббас Аракчи?

Зангезурский коридор пройдёт от Шуши и Лачина (территории Нагорного Карабаха, взятые в ходе войны под контроль Азербайджаном) через армянские населённые пункты Сисиан и Ангехакот до Нахичеванской автономной республики (Азербайджан) с последующим выходом к турецкому Аралыку, близ которого находится гора Арарат.

