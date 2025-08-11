Войти
ТАСС

Эксперт Кузник: планы встречи Путина и Трампа говорят о наличии контуров сделки

221
0
0
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин (слева направо)
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин (слева направо).
Источник изображения: © AP Photo/ Alexei Nikolsky

Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне назвал предстоящий саммит России и США в штате Аляска чрезвычайно позитивным шагом в верном направлении

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Планы проведения российско-американского саммита в штате Аляска могут свидетельствовать о том, что Москва и Вашингтон уже согласовали контуры договоренности по Украине. Такое мнение высказал 10 августа ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.

"Это чрезвычайно позитивный шаг в верном направлении, невзирая на все возражения со стороны [Владимира] Зеленского, [западной] "коалиции желающих", которая, кажется, желает воевать до последнего украинца, а также демократов и республиканцев в США", - сказал видный политолог и историк, комментируя объявление о том, что российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп проведут 15 августа переговоры на Аляске. "Уже должны быть готовы по меньшей мере параметры сделки, иначе бы они (лидеры двух стран - прим. ТАСС), думаю, не проводили такую встречу. Провал встречи между Трампом и Путиным был бы достаточно катастрофическим", - заявил Кузник.

По его словам, "те лица, которые не хотят видеть встречу [Путина и Трампа] и сопротивляются [этому], возражают против идеи, предполагающей, что Украина будет вынуждена уступать территории, что Зеленский не будет присутствовать на саммите [на Аляске], что Украине придется отказаться от желания присоединиться к НАТО и идти на другие уступки, что США, возможно, будут отменять санкции [в отношении РФ], и особенно против того, что Путин окажется победителем". "Они не хотят видеть нормализацию отношений между Россией и Соединенными Штатами", - отметил эксперт.

Предложения политолога

Он также высказался за проведение переговоров с участием лидеров России, Бразилии, Индии, Китая и США. "Мне бы хотелось видеть в развитие [саммита на Аляске] встречу с участием Трампа, Путина и [председателя КНР] Си Цзиньпина на торжествах в Китае по случаю [годовщины] завершения Второй мировой войны", - подчеркнул Кузник. "Было бы еще лучше, если бы к ним присоединились [премьер-министр Индии Нарендра] Моди и [президент Бразилии Луис Инасиу] Лула [да Силва]", - убежден специалист.

"Я бы также хотел, чтобы Россия, США и, не исключено, другие [страны] начали работать над совместными проектами развития в Арктике, а также, возможно, над строительством под Беринговым проливом туннеля, который бы соединил Россию и США высокоскоростной железной дорогой. Такое сотрудничество способно вновь вывести мир на путь к миру, запустить разрядку напряженности, сделавшей в последнее время жизнь на нашей планете столь невероятно опасной", - считает Кузник.

Между тем президент вашингтонского Центра за национальный интерес Пол Сондерс утверждал в беседе с корреспондентом ТАСС, что саммит на Аляске даст России "важную возможность" положить конец конфликту на Украине и "начать восстанавливать <...> отношения с США, которым нанесен серьезный ущерб", если Москва проявит гибкость.

Трамп сообщил 8 августа, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Индия
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Арктика
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 19:08
  • 9884
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 17:15
  • 47
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 06:37
  • 2
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 10.08 22:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 02:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 02:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 00:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 11:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 08.08 23:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 08.08 23:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 08.08 23:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 08.08 21:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 18:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 17:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 09:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО