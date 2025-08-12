Русские тепло приняли приглашение Путина на Аляску, но уступок по Украине никто не ждёт (The Washington Post, США)

WP: Россия согласится остановить продвижение в двух областях Украины

В России радостно отзываются о встрече двух президентов на Аляске, пишет WP. Это место считают символическим, а Путина — одним из немногих политических друзей Трампа. Но это не значит, что Кремль пойдет на торг новыми территориями, предупреждают авторы.

Франческа Эбель, Кэтрин Белтон

Москва. Российские официальные лица и медийные комментаторы с восторгом восприняли проведение саммита между президентом Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в пятницу 15 августа на Аляске. Это первый раз с 2007 года, когда российского лидера пригласили в Соединенные Штаты за пределами штаб-квартиры ООН. По всей видимости, раз Кремль принял официальное приглашение, Москва не собирается идти ни на какие уступки по вопросу мирного урегулирования на Украине.

Тем временем европейские и киевские официальные лица поспешили отреагировать на внезапное "переобувание" администрации Трампа. Они напомнили, что буквально за несколько дней до анонса встречи американский лидер решительно осудил непрекращающиеся бомбардировки украинских городов. Из Вашингтона также звучали угрозы ужесточить санкции, если Кремль не согласится на прекращение огня.

Специальный представитель России по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев, буквально ставший лицом Кремля на переговорах с администрацией Трампа, заявил, что выбор места грядущего саммита очень символичен для двусторонних отношений. Соединенные Штаты приобрели эту территорию у Российской империи в 1867 году за 7,2 миллиона долларов, или примерно четыре цента за каждый гектар земли.

"Рожденная как Русская Америка — православные корни, крепости, пушной промысел, — Аляска отражает эти связи и делает США арктической державой", — написал Дмитриев на своей официальной странице в соцсети X.

Миллиардер Константин Малофеев, находящийся под санкциями со времен администрации Обамы за финансирование прокремлевских сепаратистов на Украине и вмешательство в выборы в нескольких странах, заявил, что жители Аляски "с уважением помнят свое русское прошлое и свое православное настоящее".

Российские военные блогеры тоже ликуют, но не ждут от саммита чего-то прорывного. "Встреча на Аляске имеет все шансы стать исторической, — написал прокремлевский военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. — Конечно, если Запад не попытается провернуть очередной каверзный ход".

Западные аналитики, в свою очередь, считают, что Трампу следует действовать осторожно. "Трамп решил принять Путина в части бывшей Российской империи", — пишет Майкл Макфол, бывший посол Соединенных Штатов России, а также известный чиновник администрации Барака Обамы. — Интересно, знает ли наш президент позицию русских националистов. Будто бы потеря Аляски, как и Украины, была для Москвы несправедливой сделкой, которую необходимо исправить".

Профессор российской политики в Королевском колледже Лондона Сэм Грин заявил, что выбранное Соединенными Штатами место встречи благоприятствует Москве. "Символика проведения саммита на Аляске ужасна: как будто она призвана продемонстрировать, что границы суверенных государств могут меняться, а землю можно покупать и продавать, — объясняет профессор Грин. — И тут даже не так важна популярная прокремлевская точка зрения, что Аляска — историческая русская земля, которую необходимо вернуть, чтобы восстановить справедливость".

Ключевое отличие: русский царь Александр II сам предлагал продать Аляску. Владимир Путин же силой захватил украинские территории, незаконно присоединив Крым в 2014 году и начав полномасштабное военное вторжение, заявив о присоединении четырех регионов на юго-востоке страны в 2022 году (указанные территории вошли в состав России в результате народного волеизъявления. — Прим. ИноСМИ).

Трамп часто во всеуслышание восхищался Путиным. Однако за последние месяцы американский президент разочаровался в российском коллеге. Он регулярно жаловался журналистам из пресс-пула Белого дома на несговорчивость Кремля и откровенное нежелание Москвы пойти на условия по немедленному и безоговорочному прекращению огня. По мнению Украины и ее европейских союзников, это необходимый шаг для начала легитимных мирных переговоров.

Российские политологи и аналитики, со своей стороны, утверждают, что Дональд Трамп первым начал уклоняться от возможной встречи двух лидеров. Кроме того, официальная позиция Москвы по военной операции за три года никак не изменилась: это демилитаризация Украины, установление там пророссийского политического режима (точнее, денацификация. — Прим. ИноСМИ) и нейтральный внеблоковый статус страны с отказом от членства в НАТО.

"Трамп никогда не хотел вступать в конфронтацию с Россией, — говорит старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги* Татьяна Становая**. — Сам он открыто заявлял, что никакие санкции не изменят позицию Путина. То, что встречу анонсировали за пару дней до окончания ультиматума по прекращению огня, говорит лишь о том, что американский президент все еще пытается договориться с ним".

Редакции The Washington Post накануне удалось получить развернутый комментарий от бывшего высокопоставленного чиновника Кремля, который пожелал сохранить анонимность ввиду деликатности вопроса. По его словам, Москва давно готова к компромиссу и уверенно продвигается к идее прекратить боевые действия.

"С политической точки зрения [Кремлю] гораздо проще продолжать наступление до абсолютного развала Украины, нежели подписывать какие-либо мирные соглашения, — говорит российский чиновник. — Именно поэтому в Киеве так отчаянно цепляются за любую возможность временного перемирия, именно временного, а не постоянного. А пока орудия стихли, им нужно каким-то образом провести выборы".

Москва никогда не скрывала своего желания установить тотальный контроль над всей Украиной. Для этого Кремлю нужно посадить во власть в Киеве правительство и президента с пророссийской позицией (не подтверждается заявлениями российских официальных лиц. — Прим. ИноСМИ). Сами жители страны неоднократно выступали за диаметрально противоположный курс: они продолжают выходить на улицы под лозунги о свободном и демократическом будущем в Европейском Союзе.

В минувшую субботу, 9 августа, официальные представители Украины и нескольких европейских государств встретились с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Лондоне, чтобы скоординировать будущий ответ России по итогам саммита. Сразу после этого представители нескольких стран-участниц НАТО, включая Великобританию, Финляндию, Францию, Германию, Италию и Польшу, выступили с безоговорочной поддержкой Зеленского. По их словам, украинский лидер оказался в тяжелейшей ситуации, и они согласны с требованиями Киева немедленно прекратить боевые действия, чтобы легитимизировать переговорный процесс.

В заявлении, к которому присоединилась председатель исполнительной власти Европейского Союза Урсула фон дер Ляйен, также говорилось, что ответственность за боевые действия на Украине несет исключительно Российская Федерация, и Москве нельзя позволять силой перекраивать международно признанные границы.

Разговор с вице-президентом Вэнсом прошел после медийной неразберихи из-за очередного визита в Москву спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа. По словам человека, осведомленного о ходе переговоров в Кремле, заявление Путина о его готовности остановить атаки российской армии на Запорожскую и Херсонскую области американский истеблишмент воспринял как предложение отступить.

Россия предложила Киеву отказаться от Донбасса на востоке Украины, включая ЛНР и ДНР, в обмен на прекращение огня, больше не предлагая ничего взамен, сообщил источник, осведомленный о ходе переговоров. Все упомянутые инсайдеры общались с редакцией WP на условиях анонимности.

По словам источника, Москва не планирует возвращать Украине занятые в 2022 году участки Херсонской и Запорожской областей, поскольку они обеспечивают прямой сухопутный коридор на территорию Крымского полуострова.

Помимо прочего, в совместном заявлении европейских лидеров указывается, что немедленное прекращение огня со стороны России должно стать предварительным шагом к переговорам. Перемирие не рассматривается как некая "разменная монета" для последующего обмена территориями. Видимо, такие формулировки стали ответом на заявления Трампа от 8 августа, где он предположил, что ради достижения долгосрочного мира придется "пойти на некий обмен на благо обеих сторон".

Эксперты со стороны Москвы уже успели прокомментировать такой сценарий. По их словам, Кремль никогда не пойдет на торг территориями, которые де-факто контролируются с осени 2022 года. "Российские войска не отступят ни на шаг", — заявил прокремлевский аналитик Сергей Марков. По его словам, единственным компромиссом, на который возможно пойдет Россия, станет прекращение военных действий в Одесской и Харьковской областях, а также в городах Херсоне и Запорожье, которые до сих пор остаются под контролем Украины.

9 августа в традиционном обращении Владимир Зеленский повторно заявил, что не примет никакой вариант сделки, по которому Украина должна передать Москве свои территории. В этот раз он сослался на то, что подобный шаг запрещает конституция.

Неясно, содержало ли российское предложение какие-либо гарантии того, что Москва просто не возобновит боевые действия. Кремль настаивает на том, что любое соглашение должно устранить то, что он называет "глубинными причинами" разгоревшегося конфликта. И снова речь о демилитаризации, пророссийском правительстве и внеблоковом статусе Украины.

"Нет никаких гарантий, что российская армия откажется от дальнейшего наступления, — продолжает Марков. — Но и гарантий, что Киев не начнет новую волну кровопролития, на сегодняшний день у нас тоже нет". По его словам, теперь Украина и ее европейские союзники станут едва ли не главным препятствием для ключевой цели Дональда Трампа — стать главным миротворческим посредником в этом конфликте.

"Россия надеется, что Дональд Трамп наконец-то образумится и поймет, что Зеленский — главная причина разгорающегося сейчас кровопролития, а вторая причина — европейские лидеры… и они тоже его враги, — резюмировал Сергей Марков. — Владимир Путин один из его немногих верных политических друзей, и американский президент рано или поздно это поймет".

Заместитель главы Германского института международных отношений и безопасности Янис Клюге заявил, что предложение Путина "само по себе является частью агрессивной наступательной кампании" Кремля. "Это всего лишь временное прекращение огня в обмен на территорию, — сказал Клюге. — Оно даст Путину преимущество в долгосрочной перспективе против Украины и Запада".

*Внесен в реестр иноагентов Минюста. Нежелательная в России организация.

**Физическое лицо, внесенное в реестр иноагентов Минюста.