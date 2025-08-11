"Указание - не форсировать": что будет происходить на фронте перед встречей Путина и Трампа

Полковник Ходаренок: ситуация в зоне СВО не изменится до встречи Путина и Трампа

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа ожидается уже на следующей неделе, ключевой темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. По данным СМИ, американская сторона может предложить России заморозку конфликта с фактическим признанием ее территориальных приобретений. Кому выгодно подобное развитие событий и что будет происходить в зоне СВО в преддверии саммита лидеров - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Россия и США договорились о встрече лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам визита в Москву специального посланника американского президента Стива Уиткоффа. Недостатка в прогнозах, чем закончится саммит, пожалуй, нет. Разберемся с некоторыми из них.

По всей видимости, главные вопросы, которые будут вынесены на встречу, уже обсудили во время встречи Путина и Уиткофа в Кремле. Более того, вполне возможно, что предварительное согласие по пунктам повестки дня предстоящего саммита уже достигнуто, и аппараты глав обеих держав сейчас шлифуют формулировки и выносят за скобки те вопросы, договориться по которым предстоит только в ходе личной встречи президентов. Как известно, обычно саммиты глав государств начинаются не с нулевой отметки и не с обсуждения в горячей дискуссии вопросов повестки - на подобные встречи выносятся уже согласованные проекты документов, подготовленные соответствующими рабочими группами.

Позиция России по Украине накануне встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом не менялась. Москва подчеркивает важность неделимости безопасности в Европе и, как следствие, нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее отказа от размещения на своей территории иностранных вооружений, гарантии Киевом прав русскоязычных украинцев и уважения суверенитета РФ над Крымом, Севастополем, республиками Донбасса и областями Новороссии.

Однако утверждать, что спецпосланник Трампа во время встречи в Кремле горячо одобрил и поддержал предложения Москвы именно по такому формату мирного урегулирования и гласно подтвердил полное согласие президента США с требованиями России, - означает на данном этапе несколько выйти за рамки геополитического реализма.

По данным польского интернет-портала Onet.pl, Стив Уиткофф передал Москве следующие предложения администрации Трампа:

соглашение о прекращении огня на Украине, а не о мире;

де-факто признание территориальных приобретений России, решение этого вопроса будет отложено «на 49 или 99 лет»;

снятие большинства санкций против России, а в перспективе возобновление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти.

Однако к информации Onet.pl надо относится с изрядной долей скептицизма и осторожности, поскольку первый вопрос, который возникает в этом случае к польскому интернет-порталу: «Откуда дровишки-то? Вы что, там присутствовали? Стив Уиткофф вам позвонил и рассказал о беседе с президентом России?»

И в этом плане можно не сомневаться, что многие и причем самые важные детали встречи Уиткоффа и Путина могут стать известными лишь через долгие годы. Просто такова обычная практика международных отношений.

Несомненно только одно: спецпосланник Трампа привез Путину такие предложения, по которым между сторонами стал возможен консенсус. Благодаря этому стала реальной встреча лидеров обеих стран, и в настоящее время, готовясь к саммиту, администрации обоих президентов работают над согласованием деталей и формулировок в документах, которые будут предлагаться президентам.

Теперь о том, как может измениться оперативно-стратегическая обстановка на переднем крае перед предстоящим саммитом. В настоящее время высказываются прямо противоположные оценки, причем как о существенной интенсификации боевых действий со стороны ВС РФ, так и о возможных контрударах украинской армии.

Однако поскольку встреча Путина и Трампа состоится буквально на следующей неделе, кардинально ситуация на линии боевого соприкосновения за столь короткий срок не изменится.

Да и нельзя исключать, что перед предстоящим саммитом военное руководство обеих противоборствующих сторон получило указания никоим образом не форсировать события. Не портить, так сказать, фона предстоящей встречи.

Что касается вопроса о том, кому в настоящее время более выгодно развитие событий хотя бы в духе информации портала Onet.pl, то с какими-либо однозначными оценками ситуации на этом этапе следует воздержаться. Пока ведь неизвестно, что привез в Москву Стив Уиткофф и на основании каких событий произошла столь резкая форсировка встречи президентов США и России, реальность которой до самого недавнего времени была не более чем предположением.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок