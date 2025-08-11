«Будущее – за автономными роботами и роями дронов»: генерал из США призывает сократить участие человека в боевых операциях

Источник изображения: topwar.ru

Американская армия значительно отстает от российской в сфере беспилотников. Тактика их применения отрабатывается сейчас ВС России на «наглядном испытательном полигоне» – на Украине.

Такое мнение высказал в интервью для британской газеты The Times начальник Управления технической модернизации армии США генерал Джеймс Рейни.

По его словам, российский опыт сейчас очень внимательно изучают американские военные. Рейни пришел к выводу, что будущее современных вооруженных сил – за автономными роботами и роями дронов, действия которых координирует искусственный интеллект. Такие системы американцы рассчитывают массово внедрить в самое ближайшее время.

Генерал из США призывает максимально сократить участие человека в боевых операциях. В то же время он не является сторонником полной замены его на искусственный интеллект. По мнению Рейни, существенный прорыв в развитии военного дела возможен лишь в результате создания эффективной системы взаимодействия между людьми и машинами.

Американский генерал считает, что роботы должны взять на себя весь смертельный риск, а человеку следует заняться вопросами, справиться с которыми машины не в состоянии.

По его мнению, развитие беспилотной техники запустило в мире гонку вооружений, сравнимую с ядерной или с соперничеством в космической сфере. Но Соединенные Штаты не поспевают за этими молниеносными изменениями, произошедшими в военной отрасли за последние годы.