ВСУ получили еще одну РСЗО - М93А3 Heron, но и ее превосходит Тип 75 из КНДР

М93А3 Heron Фото: missilery.info, ЦТАК М93А3 Heron Фото: missilery.info, ЦТАК

ВСУ обзавелись еще одним типом буксируемых реактивных систем залпового огня - М93А3 Heron. Как уже эксплуатирующиеся формированиями киевского режима RАК-12, они поставлены Хорватией. Интересно, что "девяносто третьи" выпускаются на том же заводе в городе Славонски-Брод, где раньше делались югославские танки М-84.

Эта РСЗО также по ряду характеристик уступает северокорейским Тип 75. Если у установки из КНДР калибр 107 мм, то здесь - всего 70-мм. Максимальная дальность у первой - 8500 м, у второй - 9000 м. Правда, отмечается, что у хорватской системы прицельная дальность - 8000 м.

Сообщалось, что на мировом рынке имеются 107-мм боеприпасы, бьющие уже на 13000 м. Вес боевой части у Тип 75 - до 8,33 кг, у М93А3 - около 4 кг.

Heron имеет сорок направляющих, у Тип 75 их двенадцать. При этом масса последней - всего 630 кг, а "подарка" с Балкан - 1250 килограммов, что делает ее гораздо менее мобильной. Из-за больших размеров ее сложнее замаскировав, что привело недавно к поражению одной из находившихся у ВСУ РСЗО.

Лев Романов