Войти
Вестник Мордовии

ВСУ получили еще одну РСЗО - М93А3 Heron, но и ее превосходит Тип 75 из КНДР

101
0
0
М93А3 Heron Фото: missilery.info, ЦТАК

ВСУ обзавелись еще одним типом буксируемых реактивных систем залпового огня - М93А3 Heron. Как уже эксплуатирующиеся формированиями киевского режима RАК-12, они поставлены Хорватией. Интересно, что "девяносто третьи" выпускаются на том же заводе в городе Славонски-Брод, где раньше делались югославские танки М-84.

Эта РСЗО также по ряду характеристик уступает северокорейским Тип 75. Если у установки из КНДР калибр 107 мм, то здесь - всего 70-мм. Максимальная дальность у первой - 8500 м, у второй - 9000 м. Правда, отмечается, что у хорватской системы прицельная дальность - 8000 м.

Сообщалось, что на мировом рынке имеются 107-мм боеприпасы, бьющие уже на 13000 м. Вес боевой части у Тип 75 - до 8,33 кг, у М93А3 - около 4 кг.

Источник изображения: Фото: missilery.info, ЦТАК

Heron имеет сорок направляющих, у Тип 75 их двенадцать. При этом масса последней - всего 630 кг, а "подарка" с Балкан - 1250 килограммов, что делает ее гораздо менее мобильной. Из-за больших размеров ее сложнее замаскировав, что привело недавно к поражению одной из находившихся у ВСУ РСЗО.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Хорватия
Продукция
М-84
Система поражения "Ратник"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 19:08
  • 9884
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 17:15
  • 47
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 06:37
  • 2
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 10.08 22:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 02:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 02:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 00:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 11:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 08.08 23:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 08.08 23:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 08.08 23:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 08.08 21:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 18:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 17:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 09:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО