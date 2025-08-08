«Это как снимать Зимний дворец, который в 600 км отсюда, и снять колонны», — появились подробности о новом российском аппарате высокого разрешения «Спутникс»

«Мы заместили систему. У нас есть своя система по мониторингу морского транспорта»

Российская группа компаний «Спутникс» (входит в группу АФК «Система») импортозаместила систему по мониторингу отечественного транспорта.

Мы заместили систему. У нас есть своя система по мониторингу отечественного транспорта. У нас появилась возможность вести съемку со спутников в большем количестве и за меньшие средства, — заявил коммерческий директор компании Анатолий Копик.

Он также показал образец спутника, который используется для осуществления мониторинга, и поделился его техническими характеристиками.

Он сверхсовременный, весит всего 17 кг, но при этом ведет съемку в очень высоком разрешении — 2,5 м на пиксель. Причем ведет сразу в четырех спектральных диапазонах и передает со скоростью целый гигабит в секунду с высоты 500-600 км, — добавил он.

Спутник летит со скоростью 8 км/с, при этом ему необходимо осуществить сверхточное наведение с такого расстояния.

Это как снимать Зимний дворец, который в 600 километрах отсюда, и снять колонны, — сказал он.