Для Путина встреча с Трампом — ключ к достижению целей на Украине (The New York Times, США)

NYT: Путин приказал представителям России держать жесткую линию с США

Путин считает прямые переговоры с Трампом необходимым условием для достижения своих конечных целей на Украине, пишет NYT. При этом он, возможно, пойдет на уступки в вопросе о присоединении территорий, допускают эксперты.

Пол Сонн

Антон Трояновский

Президент Владимир Путин давно заявлял о желании встретиться с президентом Трампом.

И вот почему: он убежден, что такая встреча, а не просто продвижение вперед на поле боя, — его лучший шанс на победу на Украине.

Аналитики, пристально изучающие деятельность Путина, а также люди, знающие его лично, с первых дней конфликта утверждали, что главная цель российского лидера — прежде всего заключить долгосрочное мирное соглашение, чтобы добиться поставленных геополитических целей, а не завоевать определенную территорию военным путем.

И именно президент США, объясняют они, — необходимый для этого человек, который может в том числе закрыть Украине путь в НАТО и предотвратить дальнейшее расширение альянса. Это объясняет, почему Путин так старательно умиротворяет Трампа и старается не допустить окончательного разрыва с Вашингтоном, хотя тот все сильнее гневается на российского лидера из-за отказа прекращать огонь.

“Путин хочет сохранить Трампа в качестве ресурса для возможного перехода к миру, — заявил прокремлевский политолог Сергей Марков из Москвы. — Трамп нужен для достижения российских условий”.

“Действительно, исходя из сегодняшних реалий, нам было бы лучше встретиться и спокойно обсудить все области, представляющие интерес для США и России. Мы готовы”, — заявил Путин в январе.

В четверг утром Кремль подтвердил, что Путин и Трамп планируют встретиться в ближайшие дни, однако точную дату не назвал.

Администрация Трампа откладывала встречу, ожидая от Кремля сигналов, что Путин действительно всерьез настроен на реальное прекращение огня.

Внезапное решение Белого дома провести встречу вызвало волну догадок, о чем же Путин договорился в среду в Москве на переговорах со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом — если предположить, что договоренности в принципе были достигнуты.

Что именно стало темой для обсуждения, неясно. Главный помощник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что Путин передал Уиткоффу определенные “сигналы” по Украине, но вдаваться в подробности не стал.

Один из вариантов заключается в том, что Путин продемонстрировал большую гибкость в вопросе раздела или обмена территорий в рамках мирного урегулирования с Украиной.

В течение последних месяцев российские посланники на переговорах с американскими коллегами настаивали на признании суверенитета Москвы над всеми четырьмя областями, которые Кремль присоединил в конце 2022 года, несмотря на то, что обширные их части остаются под контролем Киева. Американские переговорщики сочли эту позицию неразумной и усмотрели в ней признак неготовности Москвы к серьезным переговорам о прекращении войны.

Некоторые аналитики предположили, что Путин на переговорах в этом году велел своим посланникам придерживаться максимально жесткой линии, чтобы добиться личной встречи с Трампом. Возможно, российские официальные лица рассчитывают, что очная встреча позволит Путину склонить Трампа, который давно симпатизирует России, к своей трактовке, как он выражается, “коренных причин конфликта”.

Близкие к Кремлю источники и политологи утверждают, что требования Путина — не допустить членства Украины из НАТО, ограничить ее военный потенциал и подготовить почву для более дружественного Москве правительства в Киеве — для него важнее конкретных территорий, которые в итоге приобретет Россия.

Старший научный сотрудник по России Евразийского центра Карнеги* Татьяна Становая** напомнила, что Москва изначально не проводила формальных границ четырех присоединенных областей. В этом она усматривает признак неизменной гибкости Кремля в территориальном вопросе. Она не исключила возможности, что Москва согласиться обменять часть территорий.

“Для Путина главное — это НАТО и жесткие гарантии, что Украина туда не войдет, а страны альянса не будут развивать военное присутствие на ее территории, а также ряд политических требований к самому Киеву”, — объяснила Становая. Другие требования, добавила она, могут обсуждаться.

“Одна из типичных черт Путина — это то, что он не придерживается заранее заготовленных планов, — сказала Становая. — Он живет сегодняшним днем и знает, чего хочет получить в итоге”.

В данном случае, по ее словам, российский лидер хочет, чтобы Украина перестала быть “антироссийским проектом” и вернулась на орбиту Москвы.

“Поэтому он добьётся этого либо с помощью гарантий НАТО, то есть Запада, либо посредством политического контроля внутри самой Украины, — сказала Становая. — Можно по принципу “или/или”, можно и то, и другое. А там посмотрим, как всё сложится. Территория — вопрос второстепенный”.

_________________________

* Организация, признанная нежелательной в России и выполняющая функции иноагента

** Выполняет функции иностранного агента