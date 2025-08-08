Госдепартамент США одобрил предоставление услуг по обслуживанию гаубиц M777 ВС Украины – DSCA

ЦАМТО, 7 августа. Госдеп США одобрил возможную поставку Украине в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования, а также предоставление услуг по ремонту и поддержке легких буксируемых гаубиц M777.

Полная стоимость заказа может составить 104 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности реализации данной программы 5 августа.

Правительство Украины обратилось к США с запросом на закупку оборудования и предоставление услуг по ремонту и долгосрочной поддержке гаубиц M777. Запрос также включает оказание технической помощи, обучение, передачу технической документации и другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и усилит обороноспособность страны-партнера.

В уведомлении отмечается, что предоставление запрошенных услуг усилит возможности ВС Украины по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет своевременного и оперативного обслуживания техники. При этом ВС Украины не испытают затруднений при принятии отремонтированного оборудования на вооружение.

Главным подрядчиком выбрана компания BAE Systems. В случае заключения каких-либо офсетных соглашений, их условия будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.