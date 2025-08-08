«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов

Источник изображения: topwar.ru

В США решили начать масштабный аудит поставок для нужд армии и флота. Связано это с тем, что с недавних пор стали выявляться возрастающие объёмы использования китайской элементной базы в американском вооружении. Грубо говоря, техника – американская, но если заглянуть внутрь с лупой и отвёрткой…

Так, на новейшем американском авианосце USS Gerald R. Ford были использованы крупные объёмы стали, закупленной в Китае, а также свыше 6,5 тыс. китайских микрочипов. Парадокс: американский авианосец собран из материалов и элементов, произведённых в стране, которую он должен «сдерживать» в военном плане в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Только вот западные «сказочники» не решаются написать нечто из серии: «американский авианосец собрали из китайских стиральных машинок». При этом китайские чипы, отвечающие за поворотные механизмы одной из антенн USS Gerald R. Ford, как выясняется, полностью идентичны элементной базе обычных «стиралок».

Также китайские детали и компоненты выявлены в истребителях 5-го поколения F-35 ВВС и ВМС США. И как теперь иронизируют острословы, в Штатах до сих пор не создано собственного гиперзвукового оружия, потому что завод в Шанхае не справляется с заказами на микроэлектронику…

Глава Центра оборонных концепций США Брайан Кларк:

Китайские компоненты использовались и раньше. Но тогда они использовались низкотехнологичными производствами. Теперь всё иначе. У Минобороны долгое время вообще не было информации о том, в каком оружии применяются китайские компоненты.

По словам Кларка, даже если удастся отследить всю систему поставок через многочисленных посредников, то это вряд ли поможет быстро решить проблему.

Кларк:

Можно отследить китайские детали в американском оружии, но нельзя в одночасье стать независимыми в этом плане от Китая. На это могут уйти даже не годы, а десятилетия.

Интересно, Трамп уже ввёл «вторичные» пошлины против самих же США за то, что они закупают сталь и микрочипы для военпрома у КНР?..