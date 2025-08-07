На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?

Полковник Ходаренок: России невыгодно заключать с Украиной «воздушное перемирие»

Россия рассматривает возможность предложить "воздушное перемирие" с Украиной в качестве уступки президенту США Дональду Трампу, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По его данным, Москва может пойти на этот шаг, но только при условии, что Киев тоже откажется от ударов беспилотниками и ракетами. Насколько вероятно заключение такого "перемирия", нужно ли оно России и как может повлиять на ход СВО, рассуждает военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

Кремль рассматривает варианты уступок президенту США Дональду Трампу, которые могут включать в себя воздушное перемирие с Украиной, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, Москва готова на такой шаг, чтобы избежать вторичных санкций, однако она по-прежнему полна решимости продолжать военную операцию.

Издание отмечает, что визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Россию дает запоздалую возможность для достижения соглашения с США, даже если ожидания успеха невелики.

По словам источника агентства, одним из потенциальных предложений может стать приостановка авиаударов с использованием беспилотников и ракет в качестве жеста деэскалации при условии, что Украина также согласится на это.

В то же время российские войска продолжают продвижение на поле боя, а военные цели Москвы остаются неизменными, поэтому полное прекращение огня остается маловероятным.

Разберемся, что такое «воздушное перемирие без прекращения войны», причем исключительно с военно-технической стороны. Какие-либо параметры подобного перемирия на данном этапе не оглашены и детально не расписаны. К примеру, в каких областях воздушного пространства Украины и России будет действовать «воздушное перемирие», какие конкретно типы летательных аппаратов подпадут под ограничения их боевого применения, на какой срок будет заключено подобное соглашение и самое главное - каковы конечные цели «воздушного перемирия»?

Теперь уточним, что такое перемирие, но без прекращения военных действий.

Все дело в том, что воздушная мощь - решающая сила в любом вооруженном конфликте.

Для этого надо просто напомнить задачи, которые решает авиация, а также ракетные войска, силы флота и беспилотные средства: нанесение ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса противника; поражение авиации неприятеля на земле и в воздухе; нарушение управления войсками и оружием; поражение резервов противника; срыв перевозок войск и материальных средств; прикрытие своих войск и объектов от ударов средств воздушного нападения и воздушной разведки противника; ведение воздушной разведки.

Если все это в результате заключения «воздушного перемирия» вычеркнуть из перечня задач Вооруженных сил, то что тогда останется? Штыковые атаки? Так что в этом случае надо однозначно и недвусмысленно подчеркнуть, что «воздушное перемирие» означает остановку вооруженной борьбы. Только один пример - прорыв подготовленной обороны противника без авиационной поддержки войск попросту невозможен.

Теперь о том, кому это выгодно и каковы конечные цели подобных предложений. В последние недели Россия резко усилила интенсивность воздушных ударов по объектам на территории Украины, в том числе с использованием рекордного количества беспилотных летательных аппаратов.

Как пишет издание The National Interest, на сегодняшний день достижения России в области технологий беспилотных летательных аппаратов и концепций асимметричной войны опережают оборонительные возможности Украины. Только в этом году производство БЛА в России может составить четыре миллиона единиц. В ходе последних ударов средств воздушного нападения ВС РФ есть смысл обратить внимание на некоторые новации в сфере беспилотной авиации.

В частности, как отмечает главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, «при интенсификации воздушных ударов по объектам на территории Украины российский беспилотный летательный аппарат «Дань-М» стал одним из ключевых игроков в современной беспилотной войне.

Характеристики нового беспилотника «Дань-М» — аппарат самолетного типа, построенный по нормальной аэродинамической схеме с прямым среднерасположенным крылом и турбореактивным двигателем в хвостовой части. Он гораздо крупнее «Ланцета» — максимальная взлетная масса достигает 345 кг, а размах крыла — 2,7 м. Аппарат может выполнять полеты со скоростью до 740 км/ч и на высотах около 9000 м. Продолжительность полета — от 25 до 40 мин.

Действуя на скоростях и высотах, часто превышающих 5 тыс. м, что больше радиуса действия переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), «Дань-М» вынуждает Украину использовать средства обороны «премиум-класса», такие как ЗРК NASAMS или IRIS-T, тем самым истощая ограниченные запасы сложных и дорогостоящих ЗУР к подобным западным системам ПВО, которые должны использоваться только для борьбы со столь же сложными и дорогостоящими российскими угрозами, а не с дешевыми и одноразовыми беспилотниками.

«Изначально этот реактивный аппарат разрабатывался как высокоскоростная воздушная мишень для обучения боевых расчетов ПВО, однако был переоборудован в ударный беспилотник-камикадзе. Воздушные мишени имеют существенный потенциал в рамках применения в различных ролях на СВО. Это могут быть и БЛА-камикадзе, и аппараты-приманки, заставляющие противника расходовать на них дорогостоящие ракеты комплексов ПВО. Для этого не нужно вести затратные и длительные НИОКР, вносимые изменения минимальны. А масштабирование имеющихся производственных мощностей позволяет в довольно сжатые сроки выходить на существенную серию», - полагает Денис Федутинов.

В российско-украинском конфликте, полагают в National Interest, инновации и скорость принятия перспективных образцов вооружения на оснащение войск в значительной степени будут определять победу, особенно если эти скорость и инновации будут опережать любые контрмеры, которые разрабатывает противоборствующая сторона.

Как пишет Bloomberg, президент России Владимир Путин продолжает выдвигать жесткие требования в обмен на сделку по прекращению СВО. К ним относятся принятие Киевом нейтрального статуса и признание за Россией Крыма и четырех регионов, присоединенных к РФ в 2022 году. Украина отвергает эти условия, призывая Россию согласиться на прекращение огня, чтобы предоставить пространство для переговоров о мирном соглашении.

А согласие Москвы на «воздушное перемирие» в подобных условиях оперативно-стратегической обстановки означает предоставление Киеву возможности перевести дух, перегруппироваться, получить новые объемы вооружения и военной техники от Запада, усилить интенсивность фортификационного оборудования местности, сформировать оперативные резервы, доукомплектовать личным составом до штата части и соединения на переднем крае, интенсифицировать мобилизационные мероприятия, восстановить разрушенные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Так что есть основания полагать, что Москва если и согласится на какие-либо ограничения в сфере применения средств воздушного нападения, то только на своих условиях.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок