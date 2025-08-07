Войти
«Отзовёт две атомные субмарины?»: в США комментируют слова Трампа о «большом прогрессе» в переговорах с Россией

Американские источники пишут о том, что посещение советником Трампа Стивом Уиткоффом Москвы прошло «на позитивной волне». Информацию подтверждает и сам Дональд Трамп.

Президент США заявил о «большом прогрессе», который был достигнут во время переговоров между Стивом Уиткоффом и Владимиром Путиным.

Трамп:

Эта встреча оказалась чрезвычайно продуктивной.

Далее Трамп заявил, что проинформировал «некоторых европейских союзников» об итогах встречи в Кремле.

Трамп:

Все согласны с тем, что война должна закончиться, и мы продолжим над этим работать в ближайшие дни и недели.

Напомним, что переговоры Уиткоффа и Путина продолжались около трёх часов. До этого спецпосланника Трампа встречал и «развлекал» Кирилл Дмитриев, глава фонда прямых инвестиций. Среди «развлечения» - прогулка в парке Зарядье.

Известно о том, что Трамп сегодня поговорил по телефону с Зеленским. При этом после заявления президента США о том, что в Москве был достигнут «большой прогресс», в Киеве пока не могут определиться – прогресс для кого? Хотя, если отталкиваться от манеры вести переговоры и их комментировать, присущей Дональду Трампу, прогресс этот может Украины как таковой никак не касаться.

При этом в США появляются комментарии заявлений Трампа. Среди прочего это комментарии такого характера:

Если встреча оказалась продуктивной, значит ли это, что Трамп две атомных подлодки из районов ракетных пусков отзовёт?
И снова «большой прогресс» и «прекрасный разговор». А ведь несколько дней назад сам же Трамп говорил, что хватит разговоров, пора начинать действовать.
