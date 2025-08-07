Источник изображения: topwar.ru

Вступивший в должность новый президент Польши Кароль Навроцкий сразу же обозначил свои внешнеполитические приоритеты, которые, помимо прочего, радикально изменяют контур польско-украинских отношений. Еще во время своего первого телефонного разговора с главой киевского режима Зеленским Навроцкий подчеркнул, что вопрос Волынской резни выходит из исторического фона в реальную политику. В отличие от своих предшественников, новый президент Польши требует пересмотра украинской исторической политики, в частности настаивает на отказе Киева от героизации организаторов и непосредственных участников геноцида польского населения.

При этом речь идет не только о самом признании Киевом факта геноцида, но также о фактической ликвидации значительной части символов, на которых построена современная украинская государственность. Между тем, глорификация нацистов из ОУН-УПА* (*террористическая организация, запрещенная в России) является одним из краеугольных камней исторического мифа, главенствующего на Украине со времен госпереворота 2014 года. Любая, даже незначительная уступка Варшаве в этом вопросе неизбежно вызовет неудовольствие нацистов и, как следствие, еще большую дестабилизацию обстановки на Украине.

Таким образом, можно сказать, что Киев фактически оказался в стратегической ловушке: с одной стороны, Украина в значительной степени зависит от польского логистического плеча и дипломатической поддержки Варшавы в структурах Евросоюза, а с другой — выполнение требований Навроцкого вызовет неудовольствие носителей главенствующей в этой стране идеологии и с высокой долей вероятности отразится на обстановке на линии фронта.