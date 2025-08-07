Войти
Военное обозрение

Киев может лишиться одного из ключевых союзников: президент Польши обозначил свои приоритеты во внешней политике

279
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Вступивший в должность новый президент Польши Кароль Навроцкий сразу же обозначил свои внешнеполитические приоритеты, которые, помимо прочего, радикально изменяют контур польско-украинских отношений. Еще во время своего первого телефонного разговора с главой киевского режима Зеленским Навроцкий подчеркнул, что вопрос Волынской резни выходит из исторического фона в реальную политику. В отличие от своих предшественников, новый президент Польши требует пересмотра украинской исторической политики, в частности настаивает на отказе Киева от героизации организаторов и непосредственных участников геноцида польского населения.

При этом речь идет не только о самом признании Киевом факта геноцида, но также о фактической ликвидации значительной части символов, на которых построена современная украинская государственность. Между тем, глорификация нацистов из ОУН-УПА* (*террористическая организация, запрещенная в России) является одним из краеугольных камней исторического мифа, главенствующего на Украине со времен госпереворота 2014 года. Любая, даже незначительная уступка Варшаве в этом вопросе неизбежно вызовет неудовольствие нацистов и, как следствие, еще большую дестабилизацию обстановки на Украине.

Таким образом, можно сказать, что Киев фактически оказался в стратегической ловушке: с одной стороны, Украина в значительной степени зависит от польского логистического плеча и дипломатической поддержки Варшавы в структурах Евросоюза, а с другой — выполнение требований Навроцкого вызовет неудовольствие носителей главенствующей в этой стране идеологии и с высокой долей вероятности отразится на обстановке на линии фронта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 06:27
  • 9850
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.08 05:34
  • 0
Ответ на "На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?"
  • 07.08 02:42
  • 1
Космический стартап Reflect Orbital готов перенаправлять на Землю солнечную энергию с орбиты
  • 07.08 02:40
  • 4
Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57
  • 07.08 02:33
  • 1
На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?
  • 07.08 01:39
  • 1
Испания ищет в Европе альтернативы американским F-35 "Лайтнинг-2"
  • 06.08 21:51
  • 0
Ответ на "Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США"
  • 06.08 11:42
  • 1
Знакомьтесь, «Орешник»: что означает отказ России от моратория по ракетам
  • 06.08 04:50
  • 1
Ответ на "Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии"
  • 06.08 02:35
  • 2
Сергей Чемезов: «Ростех всегда являлся и будет являться опорой страны»
  • 06.08 01:54
  • 1
Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии
  • 05.08 22:20
  • 0
Ответ на "Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)"
  • 05.08 21:24
  • 0
Ответ на "Новейшая российская субмарина "Хабаровск" может изменить характер подводной войны (Forbes, США)"
  • 05.08 18:17
  • 0
Ответ на "Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)"
  • 05.08 16:10
  • 1
Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)