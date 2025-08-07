Офицер ВМФ России назвал китайских моряков друзьями на суше и в море

Такое мнение высказал командир отряда кораблей ВМФ России после совместных российско-китайских учений — Алексей Анциферов отметил хорошее взаимопонимание моряков двух флотов

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Китайские военные моряки, участвующие в совместных учениях "Морское взаимодействие-2025", профессионалы своего дела, друзья на суше и в море. Об этом заявил журналистам командир отряда кораблей ВМФ России капитан 1-го ранга Алексей Анциферов.

"Китайские военные моряки - это высокопрофессиональные люди, причем личный состав всех категорий - и матросы, и старшины, и офицеры. Это добродушные люди, но при всем этом добродушии, твердо стоящие на ногах и знающие свое дело. Готовые в любую минуту прийти на помощь, как России, так и стоять на защите своей родной страны. Друзья и надежные партнеры, как на суше, так и в море", - сказал офицер.

Командир отряда кораблей ВМФ России также отметил хорошее взаимопонимание моряков двух флотов. "Мы хорошо понимаем друг друга. Самое главное - это взаимодействие наших людей. А техника, связь, оружие - мы сделаем так, чтобы они отвечали тем запросам, которые необходимы нашим флотам", - подчеркнул Анциферов.

По его словам, российские и китайские военные моряки намерены совместно решать учебно-боевые задачи, возникающие в связи с новыми реалиями военных действий на море. В частности, в ходе учений "Морское взаимодействие-2025" экипажи кораблей ВМФ России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии (ВМС НОАК) совместно отрабатывают отражение атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

По данным пресс-службы Тихоокеанского флота, в ходе учений военные моряки двух стран отработали ведение артиллерийского боя с кораблями условного противника и поиск чужой подводной лодки в акватории Японского моря, а также организацию совместной обороны от атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

В пресс-службе также информировали, что корабли ВМФ России и ВМС НОАК сформируют новый отряд для выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2025" проводились с 1 по 5 августа. Впервые в практике учений на берегу был создан совместный штаб, который координировал все действия кораблей-участников в море.