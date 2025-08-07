Войти
Военное обозрение

Китаю не хватает ракет для «двойной» конкуренции со Starlink на 28 тысяч спутников

300
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Китай наращивает группировку спутников «Гуо Ван» (Guo Wang), которая позиционируется как конкурент Starlink Илона Маска. В общей сложности планируется разместить на «низкой» орбите около 13 тысяч спутников, причём три партии уже отправлены для работы в околоземное пространство.

В Китае заявляют о том, что все 13 000 спутников системы Guo Wang выйдут на орбиту к 2030 году, и это станет концом американской монополии в такого рода орбитальных спутниках навигации и связи.

Число работающих на сегодняшний день спутников системы Guo Wang составляет 57 единиц. Их вывод осуществлялся с помощью трёх ракет-носителей «Чанчжэн», которые на западе называют Long March.

Обращает на себя внимание тот факт, что в плане создания крупномасштабной спутниковой группировки наблюдается конкуренция внутри самого Китая. Так, компания Shanghai Yuanxin Satellite Technology (SYST) тоже собирается разместить на орбите большое число спутников связи. Шанхайская система носит название «Цяньфань» и должна в итоге состоять из 15 тысяч спутников. У SYST на орбите уже 90 спутников. При этом, как пишет гонконгская SCMP, компания не вывела ни одного спутника системы «Цяньфань» с марта этого года.

Эксперты в самом Китае объясняют это «нехваткой ракет-носителей», чтобы реализовать сразу два проекта подобного рода. Вывести в космос 28 тысяч спутников - нетривиальная задача. Центральное правительство КНР делает ставку на «Го Ван» («Гуо Ван»), что ставит SYST в непростые условия.

Руководство Shanghai Yuanxin Satellite Technology объявляет тендер на семь запусков ракет-носителей, которые должны вывести на орбиту ещё до сотни спутников «Цяньфань». Плановая стоимость контракта – 186 млн долларов, плановые сроки – март 2026 года.

Ожидается, что любая из этих систем не просто составит конкуренцию SpaceX с её «Старлинком», но и добавит головной боли Пентагону, ведь, как известно, такие спутниковые системы могут активно использоваться и в военных целях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 06:27
  • 9850
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.08 05:34
  • 0
Ответ на "На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?"
  • 07.08 02:42
  • 1
Космический стартап Reflect Orbital готов перенаправлять на Землю солнечную энергию с орбиты
  • 07.08 02:40
  • 4
Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57
  • 07.08 02:33
  • 1
На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?
  • 07.08 01:39
  • 1
Испания ищет в Европе альтернативы американским F-35 "Лайтнинг-2"
  • 06.08 21:51
  • 0
Ответ на "Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США"
  • 06.08 11:42
  • 1
Знакомьтесь, «Орешник»: что означает отказ России от моратория по ракетам
  • 06.08 04:50
  • 1
Ответ на "Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии"
  • 06.08 02:35
  • 2
Сергей Чемезов: «Ростех всегда являлся и будет являться опорой страны»
  • 06.08 01:54
  • 1
Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии
  • 05.08 22:20
  • 0
Ответ на "Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)"
  • 05.08 21:24
  • 0
Ответ на "Новейшая российская субмарина "Хабаровск" может изменить характер подводной войны (Forbes, США)"
  • 05.08 18:17
  • 0
Ответ на "Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)"
  • 05.08 16:10
  • 1
Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)