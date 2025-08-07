Китаю не хватает ракет для «двойной» конкуренции со Starlink на 28 тысяч спутников

Источник изображения: topwar.ru

Китай наращивает группировку спутников «Гуо Ван» (Guo Wang), которая позиционируется как конкурент Starlink Илона Маска. В общей сложности планируется разместить на «низкой» орбите около 13 тысяч спутников, причём три партии уже отправлены для работы в околоземное пространство.

В Китае заявляют о том, что все 13 000 спутников системы Guo Wang выйдут на орбиту к 2030 году, и это станет концом американской монополии в такого рода орбитальных спутниках навигации и связи.

Число работающих на сегодняшний день спутников системы Guo Wang составляет 57 единиц. Их вывод осуществлялся с помощью трёх ракет-носителей «Чанчжэн», которые на западе называют Long March.

Обращает на себя внимание тот факт, что в плане создания крупномасштабной спутниковой группировки наблюдается конкуренция внутри самого Китая. Так, компания Shanghai Yuanxin Satellite Technology (SYST) тоже собирается разместить на орбите большое число спутников связи. Шанхайская система носит название «Цяньфань» и должна в итоге состоять из 15 тысяч спутников. У SYST на орбите уже 90 спутников. При этом, как пишет гонконгская SCMP, компания не вывела ни одного спутника системы «Цяньфань» с марта этого года.

Эксперты в самом Китае объясняют это «нехваткой ракет-носителей», чтобы реализовать сразу два проекта подобного рода. Вывести в космос 28 тысяч спутников - нетривиальная задача. Центральное правительство КНР делает ставку на «Го Ван» («Гуо Ван»), что ставит SYST в непростые условия.

Руководство Shanghai Yuanxin Satellite Technology объявляет тендер на семь запусков ракет-носителей, которые должны вывести на орбиту ещё до сотни спутников «Цяньфань». Плановая стоимость контракта – 186 млн долларов, плановые сроки – март 2026 года.

Ожидается, что любая из этих систем не просто составит конкуренцию SpaceX с её «Старлинком», но и добавит головной боли Пентагону, ведь, как известно, такие спутниковые системы могут активно использоваться и в военных целях.