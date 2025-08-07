Войти
«Воздушный нюхач»: у границ РФ был замечен самолёт ВВС США для обнаружения следов ядерных испытаний

Источник изображения: topwar.ru

Над Баренцевым морем вблизи Мурманска несколько часов назад был замечен самолет-разведчик ВВС США WC-135 Constant Phoenix с позывным COBRA29. Российские мониторинговые ТГ-каналы сообщили, что борт действовал в международном воздушном пространстве, направляясь к архипелагу Новая Земля в Архангельской области.

Стоит отметить, что WC-135R – это не просто разведчик, коих вблизи наших границ «шныряет» немало. Прозванный «воздушным нюхачом», данный самолёт оснащен оборудованием для обнаружения следов ядерных испытаний.

Буквально вчера вечером сообщалось, что борт вылетел с британской авиабазы Милденхолл и направился к Новой Земле в Архангельской области. Затем его заметили недалеко от Мурманска.

Предположительно, он собирал данные о радиационном фоне в регионе. Эксперты высказали версию, что целью миссии мог быть поиск подтверждений испытаний российского ядерного оружия – первых в XXI веке.

Что характерно, ни в Минобороны России, ни в Пентагоне пока не прокомментировали полет.

Однако сам факт появления «воздушного нюхача» вызывает вопросы. Дело в том, что инцидент произошел на фоне недавнего заявления Дональда Трампа о переброске американских подлодок «в нужный регион».

Вероятно, подобная «бурная деятельность» призвана оказать давление на наше военно-политическое руководство. Сегодня в Москву прибывает спецпосланник президента США Уиткофф, который рассчитывает вернуться обратно в США с «хорошими новостями».

Напомним, что Дональд Трамп грозится ввести «мощные санкции» против нашей страны, если в Кремле не согласятся на прекращение боевых действий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
KC-135
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
ЯО
