Пол Йонсон: Швеция выделит 275 млн. долл. на закупку вооружений США для Украины

Пол Йонсон
Пол Йонсон.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 6 августа. Швеция выделит 275 млн. долл. на закупку американских вооружений для Украины, заявил шведский министр обороны Пол Йонсон.

"Швеция вместе с Данией и Норвегией договорились внести вклад в американскую инициативу по закупкам оборонительных вооружений для их передачи Украине. В рамках этой инициативы Швеция намерена выделить 275 млн. долл.", – сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале канцелярии правительства.

Министр добавил, что военная техника должна поступить на Украину уже в следующем месяце. Поставки будут включать средства ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и запчасти, передает "РИА Новости".

