Войти
ТАСС

NASA: США хотят первыми доставить реактор на Луну, чтобы занять ее лучшую часть

359
0
0
Министр транспорта США, и.о. главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи
Министр транспорта США, и.о. главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи.
Источник изображения: © Austin DeSisto via Reuters Connect

Опыт использования ядерного источника энергии на естественном спутнике Земли будет полезным для будущего отправления на Марс и освоения космоса, считает и.о. главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Шон Даффи

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Министр транспорта США, и.о. главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи подтвердил существование планов доставить на Луну ядерный реактор. Как пояснил он на пресс-конференции по регулированию беспилотных аппаратов, опыт использования ядерного источника энергии на естественном спутнике Земли будет полезным для будущего отправления на Марс и освоения космоса.

"Послушайте, это не новая концепция. Это обсуждалось при первом [президентском сроке Дональда] Трампа, при [Джо] Байдене, но мы участвуем в гонке. Мы участвуем в гонке за Луну, в гонке с Китаем за Луну. А чтобы иметь базу на Луне, нам нужна энергия", - рассказал он.

"Есть определенная часть Луны, которая, как всем известно, является лучшей. Там есть лед. Там есть солнечный свет. Мы хотим добраться туда первыми и занять эту территорию для Америки", - указал глава NASA. "И для этих целей эта часть технологии деления ядра имеет критически важное значение для поддержания жизни, потому что солнечная энергия не справится с такой задачей. Но для поддержания жизни человека потребуется лишь малая часть этой технологии деления ядра", - добавил Даффи.

"И я думаю, что речь идет о мощности в 100 кВт. Это то же количество энергии, которое потребляет дом площадью 2 000 квадратных футов (около 186 кв. м - прим. ТАСС) за три с половиной дня. Так что речь не идет о масштабных технологиях", - пояснил министр.

"И в некоторых ключевых местах на Луне мы будем получать солнечную энергию. Но эта перспективная технология [ядерной реакции] имеет решающее значение, и поэтому мы потратили сотни миллионов долларов на изучение возможности ее реализации. Теперь мы переходим от изучения к практике", - пояснил он. "Но, повторюсь, энергия важна, и если мы хотим поддерживать жизнь на Луне, а затем отправиться на Марс, эта технология имеет решающее значение", - резюмировал глава ведомства.

Ранее газета Politico со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы сообщила, что США могут ускорить программу строительства АЭС на Луне в ответ на планы РФ и КНР. По ее информации, в директиве NASA указывается, что первая страна, которая построит АЭС на Луне, сможет "объявить запретную зону, что значительно ограничит возможности США". В связи с этим агентство начнет поиск подрядчика для строительства 100-киловаттного ядерного реактора, который планируется запустить в космос к 2030 году. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
Луна
Марс
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 04:50
  • 1
Ответ на "Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии"
  • 06.08 02:49
  • 9847
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.08 02:35
  • 2
Сергей Чемезов: «Ростех всегда являлся и будет являться опорой страны»
  • 06.08 01:54
  • 1
Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии
  • 05.08 22:20
  • 0
Ответ на "Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)"
  • 05.08 21:24
  • 0
Ответ на "Новейшая российская субмарина "Хабаровск" может изменить характер подводной войны (Forbes, США)"
  • 05.08 18:17
  • 0
Ответ на "Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)"
  • 05.08 16:10
  • 1
Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)
  • 05.08 15:32
  • 3
МИД РФ даёт понять, что ограничений на размещение наземного «Орешника» теперь не существует
  • 05.08 12:41
  • 39
МС-21 готовится к первому полету
  • 05.08 12:38
  • 2
Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)
  • 05.08 10:46
  • 3
Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57
  • 05.08 06:08
  • 12
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 05.08 03:04
  • 3
Турки обещают не пускать американские АПЛ в Чёрное море на фоне сделанных Трампом заявлений
  • 05.08 00:19
  • 0
Ответ на "ВКС РФ наращивают темпы поступления истребителей Су-57"