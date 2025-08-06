NASA: США хотят первыми доставить реактор на Луну, чтобы занять ее лучшую часть

Опыт использования ядерного источника энергии на естественном спутнике Земли будет полезным для будущего отправления на Марс и освоения космоса, считает и.о. главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Шон Даффи

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Министр транспорта США, и.о. главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи подтвердил существование планов доставить на Луну ядерный реактор. Как пояснил он на пресс-конференции по регулированию беспилотных аппаратов, опыт использования ядерного источника энергии на естественном спутнике Земли будет полезным для будущего отправления на Марс и освоения космоса.

"Послушайте, это не новая концепция. Это обсуждалось при первом [президентском сроке Дональда] Трампа, при [Джо] Байдене, но мы участвуем в гонке. Мы участвуем в гонке за Луну, в гонке с Китаем за Луну. А чтобы иметь базу на Луне, нам нужна энергия", - рассказал он.

"Есть определенная часть Луны, которая, как всем известно, является лучшей. Там есть лед. Там есть солнечный свет. Мы хотим добраться туда первыми и занять эту территорию для Америки", - указал глава NASA. "И для этих целей эта часть технологии деления ядра имеет критически важное значение для поддержания жизни, потому что солнечная энергия не справится с такой задачей. Но для поддержания жизни человека потребуется лишь малая часть этой технологии деления ядра", - добавил Даффи.

"И я думаю, что речь идет о мощности в 100 кВт. Это то же количество энергии, которое потребляет дом площадью 2 000 квадратных футов (около 186 кв. м - прим. ТАСС) за три с половиной дня. Так что речь не идет о масштабных технологиях", - пояснил министр.

"И в некоторых ключевых местах на Луне мы будем получать солнечную энергию. Но эта перспективная технология [ядерной реакции] имеет решающее значение, и поэтому мы потратили сотни миллионов долларов на изучение возможности ее реализации. Теперь мы переходим от изучения к практике", - пояснил он. "Но, повторюсь, энергия важна, и если мы хотим поддерживать жизнь на Луне, а затем отправиться на Марс, эта технология имеет решающее значение", - резюмировал глава ведомства.

Ранее газета Politico со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы сообщила, что США могут ускорить программу строительства АЭС на Луне в ответ на планы РФ и КНР. По ее информации, в директиве NASA указывается, что первая страна, которая построит АЭС на Луне, сможет "объявить запретную зону, что значительно ограничит возможности США". В связи с этим агентство начнет поиск подрядчика для строительства 100-киловаттного ядерного реактора, который планируется запустить в космос к 2030 году.