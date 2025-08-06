Трамп обещает повысить пошлины для Индии в ответ на эскалацию конфликта с Россией (Bloomberg, США)

Bloomberg: повышение Трампом пошлин против Индии стало шоком для Нью-Дели

Индия — главная мишень Трампа в его давлении на Россию для прекращения конфликта на Украине, сообщает Bloomberg. Он грозится повысить тариф на индийский экспорт в США из-за закупок страной российской нефти. Нью-Дели назвал этот шаг неоправданным. Между двумя крупными экономиками нарастает противостояние.

Дженнифер А. Длуги (Jennifer A Dlouhy)

Президент Дональд Трамп заявил, что он “существенно повысит” тариф на индийский экспорт в США из-за того, что эта азиатская страна закупает российскую нефть. Нью-Дели назвал этот шаг неоправданным; между двумя крупными экономиками нарастает противостояние.

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“Индия не просто закупает огромное количество российской нефти, но и затем продает большую часть приобретенной нефти на открытом рынке с большой прибылью, — написал Трамп в понедельник в социальных сетях. — Их не волнует, сколько людей на Украине гибнет от российской военной машины. Из-за этого я существенно повышу пошлины, которые Индия платит США”.

Трамп не сказал, на сколько он увеличит этот сбор. На прошлой неделе он объявил о ставке в 25% на индийский экспорт — одной из самых высоких для любой крупной экономики — и пообещал увеличить пошлины, если Индия продолжит покупать нефть у России.

Предупреждение президента США прозвучало незадолго до 8-го августа — установленного крайнего срока для достижения Россией перемирия с Украиной, при этом администрация президента угрожает так называемыми вторичными санкциями в отношении стран, которые закупают российские энергоносители. Союзники Украины рассматривают эти закупки как помощь экономике Владимира Путина и способствование облегчению давления на Москву, которое направлено на прекращение конфликта, продолжающейся уже четвертый год.

Индия — главная мишень Трампа в кампании по прекращению конфликта. Премьер-министр Нарендра Моди, у которого ранее были теплые отношения с Трампом, вел себя вызывающе, призвав индийцев покупать индийские же товары и давая понять, что его страна продолжит покупать российскую нефть.

Позднее в понедельник Министерство иностранных дел Индии опубликовало сообщение в социальных сетях, в котором раскритиковало ЕС и США за то, что они продолжают покупать энергоносители и другие материалы у России, когда “такая торговля даже не является для их стран вынужденной необходимостью”. В нем отмечалось, что Индия начала закупать нефть у России, поскольку после начала конфликта традиционные поставщики перенаправили свои поставки в Европу, а США “поощряли такой импорт”.

“Нападки на Индию являются неоправданными и неразумными, — заявили в министерстве. — Как и любая крупная экономика, Индия предпримет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности”.

Индия стала крупным покупателем российской нефти после начала конфликта на Украине в 2022 году; тому поспособствовали скидки. Согласно данным по передвижению танкеров, собранным Bloomberg, в среднем в этом году страна покупала российскую сырую нефть в объеме около 1,7 миллиона баррелей в день.

По данным Kpler, в первой половине этого года Индия экспортировала около 1,4 миллиона баррелей нефтепродуктов в день. Поставки дизельного топлива или газойля составили около 40% от общего объема экспорта топлива, в то время как на бензин и компоненты смешения пришлось около 30%.

Тем не менее, трудно определить количественно, какая доля индийского нефтяного экспорта приходится именно на российскую нефть, так как НПЗ обычно потребляют нефть различного происхождения, а затем продают еще более широкий ассортимент топлива. Недавно ЕС ввел в действие пакет санкций, который запретит закупку топлива, произведенного из российской нефти, но трейдеры все еще ждут подробных разъяснений о том, как эти меры будут работать на практике.

В минувшие выходные по меньшей мере четыре танкера выгрузили миллионы баррелей российской нефти на индийские НПЗ, что свидетельствует о том, что столь тщательно отслеживаемые поставки продолжаются как ни в чем не бывало.

Любые перебои с закупками российской нефти Индией могут вынудить ее искать другие источники поставок. По сообщению источников, на прошлой неделе крупнейший национальный переработчик внезапно осуществил крупные закупки нескольких миллионов баррелей сырой нефти в США и ОАЭ: она должна быть доставлена относительно быстро.

В соответствии с установленным для Путина крайним сроком прекращения боевых действий на Украине, в пятницу могут быть введены вторичные санкции в отношении покупателей российской нефти.

“Вторичные санкции и пошлины для тех, кто оплачивает этот конфликт —Китай, Индия и Бразилия — покупая нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке положить конец этому конфликту, — заявил Мэтт Уитакер, представитель США в НАТО, в интервью Bloomberg Television. — Это действительно ударит туда, куда надо, и это касается их основного источника дохода, которым является продажа нефти этим странам”.

Торговые переговоры

Повышение пошлин Трампом ошеломило Индию — ведь это произошло после нескольких месяцев переговоров. Президент усилил накал антииндийской риторики, пройдясь по ее налогам и другие барьерам для американских товаров. Он также раскритиковал закупки страной энергоносителей у России и участие в БРИКС, и в частности, участие в поиске блоком альтернатив доллару США.

Правительство Индии заявило, что намерено продолжить переговоры с США в надежде добиться снижения пошлин. Индия рассматривает возможность увеличения закупок природного газа в США и увеличения импорта коммуникационного оборудования и золота.

Чиновники считают, что эти шаги помогут сократить торговый профицит Индии с США, который является главной проблемой для Трампа. По данным МВФ, в прошлом году торговый дефицит США с Индией составил около 43 миллиардов долларов, что является 11-м по величине показателем. Но есть множество проблемных моментов: например, Моди противится открытию для США таких чувствительных отраслей, как сельское хозяйство и молочная промышленность.

Отношения между Моди и Трампом ухудшились во время второго президентского срока. После столкновений в начале этого года между Индией и Пакистаном Трамп пригрозил заблокировать доступ на рынки США, если страны не прекратят боевые действия. Трамп утверждал, что его действия принесли мир, и такое его мнение злило правительство Моди.

Давление на Россию

Индия попала в прицел концентрированных усилий Трампа по прекращению конфликта на Украине. Президент пообещал быстро положить конец российской спецоперации, но эти усилия были сведены на нет Путиным, выдвинувшим максималистские требования по украинской территории и отказался от личных переговоров с Владимиром Зеленским.

Все большее разочарование Трампа в Путине привело первого к недавним угрозам наложить экономические санкции на Москву. В прошлом он предлагал ввести более жесткие санкции, но затем откладывал их в надежде на продолжение переговоров.

В воскресенье Трамп сообщил журналистам, что специальный посланник Стив Уиткофф посетит Россию на этой неделе — в среду или четверг — для дальнейших переговоров. Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой усилилась на прошлой неделе, когда Трамп заявил, что он выдвинул две атомные подлодки в ответ на “крайне провокационные заявления” бывшего президента России Дмитрия Медведева.