Закупленное Нидерландами в США оружие в ближайшие недели прибудет на Украину, заявил Уитакер

ЦАМТО, 5 августа. Закупленное Нидерландами в США вооружение для Киева прибудет на Украину в ближайшие недели. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

Ранее глава нидерландского Минобороны Рубен Брекелманс заявил, что Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на 500 млн. евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них.

"Я думаю, мы увидим, что поставка произойдет очень быстро, совершенно точно в ближайшие недели", – заявил М.Уитакер в интервью агентству Рейтер.