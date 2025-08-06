Войти
ТАСС

Спасатели ВМФ РФ и ВМС Китая в ходе учений помогли условно аварийной подлодке

354
0
0
Автономный глубоководный аппарат АС-40
Автономный глубоководный аппарат АС-40.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Российские моряки-спасатели также поделились опытом с китайскими коллегами, показав возможности современного медицинского оборудования, барокамер и глубоководного спасательного аппарата "АС-40", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Спасательные суда Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии (ВМС НОАК) Китая в рамках совместных учений "Морское взаимодействие - 2025" оказали помощь условно аварийной субмарине, лежащей на грунте. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"В ходе отработки задач совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2025" спасательные суда Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая на практике отработали задачи спасения экипажа условно аварийной подводной лодки, лежащей на грунте", - информировали в пресс-службе.

По сценарию учений дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота вышла в назначенный район залива Петра Великого и осуществила покладку на грунт, обозначив аварийную ситуацию. На помощь российским подводникам пришло спасательное судно "Сиху" ВМС НОАК, экипаж которой провел поиск и установил связь с экипажем, условно терпящим бедствие. С борта китайского судна был спущен подводный спасательный аппарат LR-7, который осуществил погружение и стыковку с комингс-площадкой подводной лодки "Волхов" с последующей имитацией вывода экипажа.

Отмечается, что после отработки задачи китайским судном и российской подлодкой аналогичный алгоритм действий выполнил экипаж спасательного судна "Игорь Белоусов" с китайской дизель-электрической субмариной. Российские моряки-спасатели также поделились опытом с китайскими коллегами, показав возможности современного медицинского оборудования, барокамер и глубоководного спасательного аппарата "АС-40".

На флоте напомнили, что российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие" проводятся с 2012 года. Военные моряки обмениваются опытом в разных сферах, в том числе для проведения спасательных операций. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Игорь Белоусов
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
ТОФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 04:50
  • 1
Ответ на "Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии"
  • 06.08 02:49
  • 9847
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.08 02:35
  • 2
Сергей Чемезов: «Ростех всегда являлся и будет являться опорой страны»
  • 06.08 01:54
  • 1
Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии
  • 05.08 22:20
  • 0
Ответ на "Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)"
  • 05.08 21:24
  • 0
Ответ на "Новейшая российская субмарина "Хабаровск" может изменить характер подводной войны (Forbes, США)"
  • 05.08 18:17
  • 0
Ответ на "Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)"
  • 05.08 16:10
  • 1
Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)
  • 05.08 15:32
  • 3
МИД РФ даёт понять, что ограничений на размещение наземного «Орешника» теперь не существует
  • 05.08 12:41
  • 39
МС-21 готовится к первому полету
  • 05.08 12:38
  • 2
Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)
  • 05.08 10:46
  • 3
Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57
  • 05.08 06:08
  • 12
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 05.08 03:04
  • 3
Турки обещают не пускать американские АПЛ в Чёрное море на фоне сделанных Трампом заявлений
  • 05.08 00:19
  • 0
Ответ на "ВКС РФ наращивают темпы поступления истребителей Су-57"