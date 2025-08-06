Спасатели ВМФ РФ и ВМС Китая в ходе учений помогли условно аварийной подлодке

Российские моряки-спасатели также поделились опытом с китайскими коллегами, показав возможности современного медицинского оборудования, барокамер и глубоководного спасательного аппарата "АС-40", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Спасательные суда Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии (ВМС НОАК) Китая в рамках совместных учений "Морское взаимодействие - 2025" оказали помощь условно аварийной субмарине, лежащей на грунте. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"В ходе отработки задач совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2025" спасательные суда Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая на практике отработали задачи спасения экипажа условно аварийной подводной лодки, лежащей на грунте", - информировали в пресс-службе.

По сценарию учений дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота вышла в назначенный район залива Петра Великого и осуществила покладку на грунт, обозначив аварийную ситуацию. На помощь российским подводникам пришло спасательное судно "Сиху" ВМС НОАК, экипаж которой провел поиск и установил связь с экипажем, условно терпящим бедствие. С борта китайского судна был спущен подводный спасательный аппарат LR-7, который осуществил погружение и стыковку с комингс-площадкой подводной лодки "Волхов" с последующей имитацией вывода экипажа.

Отмечается, что после отработки задачи китайским судном и российской подлодкой аналогичный алгоритм действий выполнил экипаж спасательного судна "Игорь Белоусов" с китайской дизель-электрической субмариной. Российские моряки-спасатели также поделились опытом с китайскими коллегами, показав возможности современного медицинского оборудования, барокамер и глубоководного спасательного аппарата "АС-40".

На флоте напомнили, что российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие" проводятся с 2012 года. Военные моряки обмениваются опытом в разных сферах, в том числе для проведения спасательных операций.