ЦАМТО: военно-морские учения России и Китая являются ответом на вызовы в АТР

ЦАМТО, 5 августа. Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2025" являются ответной реакцией Москвы и Пекина на угрозы и вызовы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Нынешние российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие-2025" следует рассматривать как реакцию Москвы и Пекина как на текущие, так и на перспективные вызовы и угрозы в регионе", – сказал И.Коротченко.

По его словам, в последнее время растут риски и угрозы безопасности из-за активной милитаризации АТР со стороны США.

"Вашингтон и его союзники активно работают по накачиванию военных мускулов блока AUKUS. Продолжается активная поставка Тайваню новейших видов американских вооружений", – подчеркнул собеседник агентства.

"Ожидается, что в 2026 году США начнут размещение своих ракет средней дальности "Тайфун" на территории стран-союзниц в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – добавил И.Коротченко.

Как сообщала пресс-служба Тихоокеанского флота, учение носит оборонительный характер и не направлено против других стран, состоит из береговой и морской части, которая стартовала в Японском море 3 августа. Российский отряд кораблей возглавляет большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", китайский – эсминец "Шаосин". Также в маневрах принимают участие дизель-электрические подлодки и морская авиация.