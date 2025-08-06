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ТАСС

Politico: США ускорят программу строительства АЭС на Луне в ответ на планы РФ

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Член миссии Artemis на Луне (в представлении художника)
Член миссии Artemis на Луне (в представлении художника).
Источник изображения: NASA

Страна, которая первой возведет атомную электростанцию на естественном спутнике Земли, сможет "объявить запретную зону, что значительно ограничит возможности" Соединенных Штатов, пишет газета

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Министр транспорта США, и.о. главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи намерен на этой неделе объявить о планах по ускорению программы строительства ядерного реактора на Луне. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы.

По ее информации, в директиве агентства указывается, что первая страна, которая построит АЭС на Луне, сможет "объявить запретную зону, что значительно ограничит возможности США". В связи с этим NASA начнет поиск подрядчика для строительства 100-киловаттного ядерного реактора, который планируется запустить в космос к 2030 году.

"Речь идет о победе во второй космической гонке", - заявил газете высокопоставленный представитель NASA.

Отмечается, что США также планируют ускорить отказ от Международной Космической Станции и ее замену коммерческими станциями к 2030 году. Несколько компаний, в том числе Axiom Space, Vast и Blue Origin, выступили с предложением удовлетворить запрос NASA.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов 12 июня заявил, что РФ развернет первую ядерную электростанцию на Луне.

Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация 8 мая подписали документ, предусматривающий строительство лунной электростанции, на которой будут проводиться фундаментальные космические исследования. Российская электростанция станет важным вкладом в проект Международной научной лунной станции, создание которой планируется к 2036 году. К российско-китайскому проекту по созданию лунной станции уже присоединились 13 стран. 

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