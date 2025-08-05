МИД РФ даёт понять, что ограничений на размещение наземного «Орешника» теперь не существует

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МИД России публикует подробное заявление относительно реакции на милитаризацию, если можно так выразиться, «периметра России».

Российское внешнеполитическое ведомство сообщает о целенаправленных шагах США по полному демонтажу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Отмечено, что Россия многократно обращалась к Вашингтону и странам НАТО, а также к союзникам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с тем, чтобы мораторий на развертывание таких ракет находился в действии.

МИД России:

Однако приходится констатировать, что российские инициативы не встретили взаимности. США и их союзники не только открыто обозначили планы по размещению американских наземных РСМД в различных регионах, но и уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений. Возрастающий массив объективных данных свидетельствует, в частности, о следующем: испытания базовых версий указанных вооружений, разрабатываемых Вашингтоном в широком спектре вариаций, в основном завершены либо находятся на финальной стадии; начато серийное производство некоторых из таких систем; для обеспечения их передового развёртывания и применения Пентагоном формируются и дислоцируются в соответствующих регионах специализированные подразделения и командования; под эти задачи также готовится необходимая инфраструктура; учащаются случаи непосредственного перемещения ракетных комплексов упомянутой дальности в районы совместной с союзниками военно-тренировочной деятельности вне национальной территории США.

МИД России отмечает, что с 2023 года фиксируется переброска американских систем, способных к наземному пуску РСМД, в Европу - для так называемой «обкатки» этих вооружений в ходе учений, имеющих явную антироссийскую направленность. В пример приводится ситуация с учениями в Дании, когда использовалась мобильная пусковая установка стандарта Mk70.

В ведомстве Сергея Лаврова:

Применительно к АТР отмечаем, что под предлогом учений в апреле 2024 года на Филиппины был доставлен ракетный комплекс средней дальности «Тифон», который до сих пор находится на архипелаге. Такой же комплекс применялся в июле текущего года на территории Австралии для проведения боевых стрельб в ходе многосторонних тренировочных мероприятий Talisman Sabre 2025. В рамках этих же учений американские военные предприняли первое зарубежное развёртывание гиперзвуковой системы средней дальности «Dark Eagle», открыто заявив, что это делается «в целях проецирования силы», и подчеркнув пригодность подобных систем к быстрой передислокации.

Отмечено, что в ходе маневров Talisman Sabre 2025 австралийскими военными из американского комплекса HIMARS был осуществлён пуск американской ракеты PrSM, ещё в 2021 году испытанной Пентагоном на дальность свыше 500 км и, соответственно, относящейся к классу наземных РСМД. До этого пуски таких ракет совершались подразделениями армии США с территории Палау в ходе стрельб, произведённых летом 2024 года с перспективной автономной платформы на базе той же системы «Хаймарс».

МИД России:

Указанные испытания и учебные пуски ракеты PrSM, последующие модификации которой планируется тестировать на дальность свыше 1000 км, по существу позволяют рассматривать каждую боевую единицу комплекса M142 «Хаймарс» и аналогичной ей гусеничной системы M270 МLRS как наземную пусковую установку РСМД. При этом американские вооружения указанных типов уже в значительном количестве развёрнуты и продолжают размещаться во многих странах мира, в том числе пополняя арсеналы союзников и партнёров США, включая Украину, которая применяет данные комплексы в боевых действиях против Российской Федерации. Таким образом, налицо множащиеся факты появления в различных регионах, в том числе имеющих особое значение для Российской Федерации с точки зрения национальной безопасности, вооружений американского производства, характеристики которых позволяют причислять их к наземным ракетным системам средней и меньшей дальности.

Важным дополнительным фактором названо заявленное отдельными союзниками США намерение приобрести РСМД наземного базирования и (или) разработать собственные ракеты с дальностью пуска, попадающей в диапазон от 500 до 5500 км.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что все эти шаги так называемого «коллективного Запада» ведут к формированию и наращиванию в прилегающих к РФ регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности России, причём стратегического порядка.

МИД России:

Как последовательно заявлялось с нашей стороны, такой сценарий потребует от нашей страны компенсирующих военно-технических мер в целях парирования вновь возникающих угроз и поддержания стратегического баланса. Так как наши многократные предостережения на этот счёт были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что нага страна более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.

Ведомство пишет о том. что решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством Российской Федерации на основе межведомственного анализа масштабов развёртывания американских и других западных ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.

Другими словами, наша страна теперь сама определяет, где, когда и в каких количествах размещать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, включая, например, комплекс «Орешник», способный нести в том числе ядерную боеголовку. Напомним, что такое оружие может появиться, например, на территории Белоруссии. Никто не может запретить договориться о размещении такого оружия, например, и в КНДР или же одной из стран Центральной Америки....