МИД РФ даёт понять, что ограничений на размещение наземного «Орешника» теперь не существует

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МИД России публикует подробное заявление относительно реакции на милитаризацию, если можно так выразиться, «периметра России».
Российское внешнеполитическое ведомство сообщает о целенаправленных шагах США по полному демонтажу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Отмечено, что Россия многократно обращалась к Вашингтону и странам НАТО, а также к союзникам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с тем, чтобы мораторий на развертывание таких ракет находился в действии.
МИД России:
МИД России отмечает, что с 2023 года фиксируется переброска американских систем, способных к наземному пуску РСМД, в Европу - для так называемой «обкатки» этих вооружений в ходе учений, имеющих явную антироссийскую направленность. В пример приводится ситуация с учениями в Дании, когда использовалась мобильная пусковая установка стандарта Mk70.
В ведомстве Сергея Лаврова:
Отмечено, что в ходе маневров Talisman Sabre 2025 австралийскими военными из американского комплекса HIMARS был осуществлён пуск американской ракеты PrSM, ещё в 2021 году испытанной Пентагоном на дальность свыше 500 км и, соответственно, относящейся к классу наземных РСМД. До этого пуски таких ракет совершались подразделениями армии США с территории Палау в ходе стрельб, произведённых летом 2024 года с перспективной автономной платформы на базе той же системы «Хаймарс».
МИД России:
Таким образом, налицо множащиеся факты появления в различных регионах, в том числе имеющих особое значение для Российской Федерации с точки зрения национальной безопасности, вооружений американского производства, характеристики которых позволяют причислять их к наземным ракетным системам средней и меньшей дальности.
Важным дополнительным фактором названо заявленное отдельными союзниками США намерение приобрести РСМД наземного базирования и (или) разработать собственные ракеты с дальностью пуска, попадающей в диапазон от 500 до 5500 км.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что все эти шаги так называемого «коллективного Запада» ведут к формированию и наращиванию в прилегающих к РФ регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности России, причём стратегического порядка.
МИД России:
Ведомство пишет о том. что решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством Российской Федерации на основе межведомственного анализа масштабов развёртывания американских и других западных ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.
Другими словами, наша страна теперь сама определяет, где, когда и в каких количествах размещать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, включая, например, комплекс «Орешник», способный нести в том числе ядерную боеголовку. Напомним, что такое оружие может появиться, например, на территории Белоруссии. Никто не может запретить договориться о размещении такого оружия, например, и в КНДР или же одной из стран Центральной Америки....