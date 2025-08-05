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Инвестиции более чем на 29 млрд рублей: в России утвердили план по квантовым вычислениям до 2030 года

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Квантовые вычисления
Квантовые вычисления.
Источник изображения: Сгенерировано нейросетью Midjourney

«Росатом» определен организацией, ответственной за ее реализацию

План развития области «Квантовые вычисления» на период до 2030 года утвержден президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Об этом рассказала пресс-служба «Росатома».

Согласно документу, госкорпорация «Росатом» определена организацией, ответственной за реализацию проекта. В числе целевых показателей плана до 2030 года – развитие квантовых вычислителей и программного обеспечения для них: планируется создать квантовый вычислитель на 300 кубитов, а также разработать и реализовать 54 новых квантовых алгоритма в дополнение к 34, созданным на первом этапе квантового проекта.

Разработанное ПО будет применяться для квантовой оптимизации, квантовой химии, квантового моделирования и обработки больших данных. Также предусматривается создание облачной платформы для решения прикладных задач. Планируется, что количество пользователей, применяющих квантовые вычисления через отечественный сервис расчетов, должно составить не менее 10 тыс. чел.

К 2030 году планируется проверить не менее 100 научных гипотез по использованию квантовых вычислений в народном хозяйстве. Отдельным приоритетом станет кадровое обеспечение области.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных источников, включая внебюджетные средства «Росатома», совокупный объем превышает 29 млрд рублей.

В корпорации подчеркнули:

Мероприятия дорожной карты продолжают развитие квантовых вычислений в нашей стране, которое осуществлялось в 2020-2024 годах по соглашению Правительства РФ с «Росатомом» и показало успешные результаты. В частности, в рамках первой дорожной карты создано четыре действующих российских квантовых вычислителя: 50-кубитный на ионах, 50-кубитный на атомах, 35-кубитный на фотонах и 16-кубитный на сверхпроводниках.

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