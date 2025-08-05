«Создал большие трудности»: какие подлодки и зачем прибыли ближе к России по приказу Трампа

Трамп: передислоцированные атомные подлодки США прибыли в нужный регион

Президент США Дональд Трамп 4 августа заявил, что две ранее передислоцированные им атомные подводные лодки прибыли в «нужный регион». Глава государства приказал направить их в "соответствующие регионы" после перепалки с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Что означают слова главы Белого дома на практике и почему это решение лишено какого-либо стратегического смысла, разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

В конце прошлой недели Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в «соответствующие регионы» после публичной перепалки в соцсетях с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Позднее глава Белого дома сказал, что теперь эти подлодки стали «ближе к России».

По его словам, подлодки уже находятся «там, где им положено быть».

Дональд Трамп не уточнил, АПЛ каких проектов он отправил "ближе" к Российской Федерации и тем самым создал почву для разного рода предположений и версий.

Предположим, это два ракетных подводных крейсера стратегического назначения (РПК СН) класса Ohio с баллистическими ракетами подводных лодок Trident-II D5 на борту. Некоторые представители отечественного экспертного сообщества напомнили, что подобные РПК СН на регулярной основе несут боевое дежурство в Северной Атлантике и Тихом океане. С одной стороны, вроде все правильно, но и есть и неточности.

Согласно нашей терминологии, когда атомные подводные лодки подобных проектов находятся в раз­лич­ных рай­о­нах оке­анов и мо­рей в уста­но­влен­ной готовнос­ти к вы­пол­не­нию бо­евых за­дач и при­ме­не­нию ору­жия, то это называется боевой службой.

Казалось бы, мелочи, но если не знаешь своей терминологии, то тем более не знаешь и терминологии вероятного противника. Что касается боевого дежурства РПК СН, то есть на флоте и такое. Это когда ракетный подводный крейсер стратегического назначения находится в базе (по-флотски звучит именно так - в базе), но при этом готов к пуску баллистических ракет прямо у пирса. Как правило, военные эксперты путаются в этих терминах.

В море ракетные подводные крейсеры стратегического назначения на боевой службе находятся в так называемых районах несения боевой службы. Как правило, они находятся в непосредственной близости к берегам своего государства. Перед разработчиками баллистических ракет подводных лодок постоянно стояла задача как можно больше увеличить дальность стрельбы БРПЛ и тем самым придвинуть районы несения боевой службы к родным берегам.

В этом плане у нас, к примеру, начинали с дальности стрельбы в 150 км (ракета Р-11ФМ в составе комплекса Д-1, 1959 год), но в уже 1980-х годах дошли до дальности 9100 км (ракета Р-29РМ в составе комплекса Д-9РМ). Примерно таким же путем шли и в США.

Поскольку этим достигается еще одна из важнейших задач - обеспечение оперативной устойчивости морских стратегических ядерных сил. Образно говоря, силы флота должны предпринять все возможное и невозможное, чтобы обеспечить безопасность РПК СН в районах несения ими боевой службы и позволить им выполнить боевую задачу.

И что же тогда получается на выходе, если Дональд Трамп принял решение об оперативном развертывании морских стратегических ядерных сил в новом для них районе Мирового океана?

По сути дела, глава Белого дома своим распоряжением вывел свои РПК СН из традиционных для них районов несения боевой службы, создал большие трудности в обеспечении их оперативной устойчивости, но, самое главное, -

с любой из точек зрения это решение президента США не имеет какого-либо оперативно-стратегического смысла.

Дальность стрельбы баллистических ракет подводных лодок Trident-II D5 и без какого-либо дополнительного оперативного развертывания МСЯС (Морских стратегических ядерных сил) позволяет им выполнить боевую задачу в полном объеме, а всего лишь две лодки в массированном ракетно-ядерном ударе (а только о нем можно в этом случае говорить) какой-либо решающей роли не сыграют - выдвигай их, не выдвигай.

Еще меньше смысла решение Дональда Трампа имеет, если он отдал распоряжение о развертывании в новом для них районе Мирового океана двух стратегических АПЛ класса «Огайо» с крылатыми ракетами на борту типа «Томагавк». Для нанесения мощного удара по стране третьего мира этого вполне достаточно, но вот, например, для так называемого быстрого глобального удара по России откровенно мало. И со стороны Москвы возможный пуск этих «Томагавков» разве что вызовет ответный град запущенных по США межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.

Если же у главы Белого дома речь идет о развертывании у берегов России многоцелевых атомных подводных лодок типа «Вирджиния», то тогда угроза Трампа и вовсе не выглядит угрозой. В этом вообще нет ничего экстраординарного и что-либо нового. Подводные лодки подобных проектов постоянно находятся у наших военно-морских баз.

Складывается впечатление, что президенту США следует засесть за наставления и основы подготовки и ведения операций и освежить свои знания по боевому применению морских стратегических ядерных сил. На данном этапе решение главы Белого дома об отправке двух подводных лодок весьма сильно напоминает высказывание президента Бориса Ельцина о 38 снайперах, выслеживающих боевиков: «Операция очень и очень тщательно подготовлена; скажем, если 38 снайперов, то каждому снайперу определена цель, и он все время видит эту цель».

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок