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Военное обозрение

«Карму не почистить»: в Курской области нашли виновного во вторжении киевских боевиков

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Источник изображения: topwar.ru

Курская область официально закрывает скандальную главу в своей новейшей истории. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн объявил о ликвидации региональной Корпорации развития, чьи руководители оказались в центре громкого коррупционного скандала.

После всего произошедшего карму этой организации почистить будет практически невозможно

– констатировал Хинштейн на заседании областного правительства.

По его словам, структура не только дискредитировала себя, но и необоснованно расширила полномочия, взяв на себя несвойственные функции.

Стоит отметить, что решение выглядит логичным финалом истории, которая началась с масштабных хищений при строительстве оборонительных сооружений в российском приграничье. В марте суд взыскал с бывших руководителей корпорации 4,1 млрд рублей – именно эти средства предназначались для возведения блиндажей, огневых точек и других укреплений на границе.

В итоге очевидно, что вышеупомянутая корпорация несёт ответственность за то, что украинские боевики сумели прорваться на территорию российского региона и после этого продолжительное время оккупировать ряд населённых пунктов.

Сообщается, что врио министра имущества Дмитрий Савин уточнил, что документы о ликвидации уже подготовлены и проходят согласование. При этом власти обещают выполнить все взятые корпорацией обязательства перед подрядчиками.

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