Украина попросила у Польши кредит на 120 млн. евро на закупку вооружений

ЦАМТО, 4 августа. Киев просит у Варшавы предоставить кредит на 120 млн. евро для закупки вооружений у Польши.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 4 августа министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции после встречи с Сибигой 1 августа сообщил, что Варшава готовится в текущем году передать Украине 48-й и 49-й пакеты военной помощи.

"Польские ПЗРК "Перун" очень эффективны, они проверены на поле боя, и мы готовы их покупать. И это было одной из тем обсуждения с господином Сикорским на предмет возможности получения кредита. За счет этого кредита мы готовы приобрести в Польше продукцию их оборонных компаний. Польша имеет хорошие традиции производства продукции "оборонки", и мы готовы рассматривать возможность их закупки", – сказал Сибига в интервью агентству Укринформ.

Глава МИД Украины уточнил, что речь идет о кредите в размере 120 млн. евро.