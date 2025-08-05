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Военное обозрение

Европа рискует остаться без воздушного прикрытия из-за Украины на фоне «угрозы нападения России»

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Источник изображения: topwar.ru

Европа рискует остаться без воздушного прикрытия на долгое время, отправив свои системы ПВО Patriot Зеленскому. И это на фоне звучащих заявлений о якобы планах России «напасть на страны НАТО». Все дело в том, что США просто физически не могут обеспечить быструю поставку новых ЗРК европейским странам.

Соединенные Штаты смогут произвести и поставить новые комплексы Patriot странам Европы в течение семи лет. Такое мнение высказал верховный главнокомандующий НАТО по трансформации Пьер Вандее. По его словам, комплекс слишком сложный и его производство связано с определенными трудностями. К тому же сейчас образовалась огромная очередь на получение американских ЗРК, так что вперед пролезть не получится.

Так что от той скорости, с какой будут США производить новые системы и сроков их поставки в Европу, будет зависеть и передача комплексов Украине. Никто не хочет оставаться без воздушного прикрытия на фоне имеющихся опасений нового конфликта с Россией. Румыния уже влетела с помощью Киеву, понадеявшись, что США быстро поставят взамен переданного Зеленскому комплекса новый. Но оказалось, что ждать придется как минимум до конца этого десятилетия.

С ракетами к системам Patriot ситуация тоже не ахти, США обещают увеличить их выпуск с 500 до 650 в год, но в течение трех лет. Так что говорить о массовых поставках рано.

Да и нет на сегодняшний день многочисленных желающих поделиться с Зеленским своими системами ПВО Patriot, кроме немцев, получивших гарантии от США. Два старых комплекса Германия передаст Украине, но по частям.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Румыния
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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