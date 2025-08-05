В Китае совершенствуют БЛА с учетом опыта их применения в конфликте на Украине

ЦАМТО, 4 августа. Группа специалистов из Китая, учитывая уроки конфликта на Украине, предложила радикальное технологическое усовершенствование для боевых БЛА, которое может повысить их выживаемость почти до 90%.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет издание South China Morning Post.

Как отмечает издание, китайские ученые "извлекли уроки из конфликта на Украине и предложили НОАК свой вариант модернизации беспилотников".

В основе идеи группы инженеров из Северо-Западного политехнического университета в Сиане лежит инновационная концепция: установка компактных боковых ракетных ускорителей на малых и средних беспилотниках, чтобы они могли выполнять мгновенные маневры с высокой перегрузкой в последние секунды "перед столкновением с атакующей их ракетой".

Исследователи, как пишет газета, проверили свою модель в ходе тысяч боевых симуляций и обнаружили, что их алгоритм уклонения способен выполнять сложные составные маневры, максимально увеличивая способность дронов уклоняться от систем обороны.

"Система продемонстрировала значительное повышение уровня выживаемости, превысившее 87%", – пишет издание со ссылкой на результаты цифрового моделирования.

Концепция основана на трех важнейших принципах. Во-первых, это точный расчет времени: ускоритель должен сработать за одну-две секунды до столкновения, чтобы изменить траекторию, и при этом "лишить ракету времени на корректировку". Во-вторых, целеуказание: система должна определить, следует ли ей набирать высоту, пикировать или уходить вбок, "основываясь на векторе подхода ракеты". И наконец – тяга: ускорители должны создавать ускорение не менее 16g, обеспечивая резкое, дезориентирующее изменение траектории полета.

Газета отмечает, что перегрузки, возникающие при активации ускорителя, должны быть идеально синхронизированы с работой рулевых поверхностей дрона и бортового программного обеспечения, в противном случае мощная тяга может привести к потере управления дроном или его разрушению в воздухе.

По словам инженеров, китайские военные аналитики, изучив конфликт на Украине и в других регионах мира, сегодня "предъявляют более высокие требования к способности уклоняться от атак и выживаемости БЛА".

"В современных войнах, включая конфликт между Россией и Украиной, воюющие стороны широко используют дроны для разведки и воздушного боя, что делает их все более важными на поле боя", – приводит издание слова Би Вэньхао, возглавляющего группу инженеров.

В конфликте на Украине, где беспилотники уже доказали свою ключевую роль в сборе разведданных и высокоточных атаках, столь масштабное повышение выживаемости "может кардинально изменить характер воздушной войны", – цитирует "РИА Новости" статью, опубликованную в газете South China Morning Post.